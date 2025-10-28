L'ouragan Melissa, qui a touché terre mardi en Jamaïque avec des vents de presque 300 kilomètres par heure, est la tempête tropicale la plus puissante de 2025 dans le monde entier, selon une analyse AFP des données météorologiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).
Cinquième tempête tropicale de catégorie 5 enregistrée en 2025, Melissa est plus puissante, en terme de vitesse des vents (298 km/h) et de pression (892 millibar), que le cyclone Errol, les ouragans Erin et Humberto et le typhon Ragasa. Celui-ci, qui a frappé l'Asie de l'est en septembre, était jusqu’ici considéré comme le plus violent de l'année, avec des vents culminant à 267 km/h, et une pression minimale de 910 mb.
L'ouragan Melissa, «l'un des plus puissants ouragans jamais enregistrés dans l'Atlantique», a touché terre mardi en Jamaïque, avec des vents à près de 300 kilomètres par heure, a annoncé le Centre national américain des ouragans.
L'ouragan «Melissa a touché terre dans le sud-ouest de la Jamaïque, près de New Hope, avec des vents soutenus estimés à 295 km/h», a précisé l'organisme dans un communiqué. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant à avoir jamais frappé ce pays des Caraïbes.
«Il n'y a aucune infrastructure dans cette région, ou peut-être n'importe où dans le monde, qui pourrait résister à un ouragan de catégorie cinq sans subir de dégâts», a déclaré le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, à CNN.
«Et pour la Jamaïque, un ouragan de catégorie cinq, en particulier là où l’impact est direct, et dans la zone d’impact, il y aura des dégâts catastrophiques», a-t-il poursuivi.
Melissa, un ouragan de catégorie 5, la plus forte sur l'échelle Saffir-Simson, se déplace lentement dans les Caraïbes où il a déjà fait sept morts : trois en Jamaïque, trois en Haïti et un en République Dominicaine, où les équipes de secours recherchent également un adolescent porté disparu.
Le puissant ouragan Melissa s'éloignait mardi de la République Dominicaine mais les autorités du pays craignent à présent des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies.
L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, pourrait toucher au moins 1,5 million de personnes, a averti la Croix-Rouge mardi.
"Mais ce chiffre est largement sous-estimé, car les conséquences sur la population comprendront des perturbations des services essentiels, des perturbations sur les marchés et, bien sûr, des blocages de routes. Cela signifie que l'ensemble de la population pourrait en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre", a déclaré Necephor Mghendi, chef de délégation à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, lors d'une conférence de presse.
Les autorités ont dénombré trois décès en Jamaïque ce mardi, auxquels s'ajoutent trois autres en Haïti et un en République dominicaine.
Des vents allant jusqu'à 350 km/h sont attendus ce mardi en Jamaïque.
Melissa, de catégorie 5, doit toucher terre mardi et l'île caribéenne connaît déjà des «pluies torrentielles», ont confié plusieurs habitants à l'AFP.
En effet, de nombreux Jamaïcains ont décidé de rester dans leurs habitations malgré les importants risques d'inondation.