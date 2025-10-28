Toute l’actu en direct 24h/24
En directOuragan Melissa : déjà 7 morts recensés en Jamaïque, en Haïti et en République Dominicaine

[© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'ouragan Melissa, de catégorie 5, frappe les Caraïbes. Entre les risques d'inondations, de coupures d'électricité ou encore humains, la population se prépare à son passage. Suivez notre direct
Retour sur l'ouragan Melissa, devenu le troisième plus puissant jamais recensé dans l'Atlantique
L'ouragan Melissa vient de toucher terre en Jamaïque
Alerte
L'ouragan a déjà fait 7 morts

Melissa, un ouragan de catégorie 5, la plus forte sur l'échelle Saffir-Simson, se déplace lentement dans les Caraïbes où il a déjà fait sept morts : trois en Jamaïque, trois en Haïti et un en République Dominicaine, où les équipes de secours recherchent également un adolescent porté disparu.

La République Dominicaine en état d'alerte aux inondations après le passage de l'ouragan

Le puissant ouragan Melissa s'éloignait mardi de la République Dominicaine mais les autorités du pays craignent à présent des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies.

Au moins 1,5 million de personnes pourraient être touchées, selon la Croix-Rouge

L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, pourrait toucher au moins 1,5 million de personnes, a averti la Croix-Rouge mardi. 

"Mais ce chiffre est largement sous-estimé, car les conséquences sur la population comprendront des perturbations des services essentiels, des perturbations sur les marchés et, bien sûr, des blocages de routes. Cela signifie que l'ensemble de la population pourrait en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre", a déclaré Necephor Mghendi, chef de délégation à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, lors d'une conférence de presse.

Alerte
Trois morts recensés en Jamaïque

Les autorités ont dénombré trois décès en Jamaïque ce mardi, auxquels s'ajoutent trois autres en Haïti et un en République dominicaine.

Alerte
Des vents jusqu'à 350 km/h sont attendus

Des vents allant jusqu'à 350 km/h sont attendus ce mardi en Jamaïque.

Les premières pluies s'abattent en Jamaïque

Melissa, de catégorie 5, doit toucher terre mardi et l'île caribéenne connaît déjà des «pluies torrentielles», ont confié plusieurs habitants à l'AFP. 

En effet, de nombreux Jamaïcains ont décidé de rester dans leurs habitations malgré les importants risques d'inondation. 

OuraganJamaiqueTempête

