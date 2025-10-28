L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, pourrait toucher au moins 1,5 million de personnes, a averti la Croix-Rouge mardi.

"Mais ce chiffre est largement sous-estimé, car les conséquences sur la population comprendront des perturbations des services essentiels, des perturbations sur les marchés et, bien sûr, des blocages de routes. Cela signifie que l'ensemble de la population pourrait en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre", a déclaré Necephor Mghendi, chef de délégation à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, lors d'une conférence de presse.