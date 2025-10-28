L'ouragan Melissa, de catégorie 5, est attendu en Jamaïque ce mardi 28 octobre. Entre les risques d'inondations, de coupures d'électricité ou encore humains, la population se prépare à son passage. Suivez notre direct
Alerte
Trois morts recensés en Jamaïque
Les autorités ont dénombré trois décès en Jamaïque ce mardi, auxquels s'ajoutent trois autres en Haïti et un en République dominicaine.
Alerte
Des vents jusqu'à 350 km/h sont attendus
Des vents allant jusqu'à 350 km/h sont attendus ce mardi en Jamaïque.
Les premières pluies s'abattent en Jamaïque
Melissa, de catégorie 5, doit toucher terre mardi et l'île caribéenne connaît déjà des «pluies torrentielles», ont confié plusieurs habitants à l'AFP.
En effet, de nombreux Jamaïcains ont décidé de rester dans leurs habitations malgré les importants risques d'inondation.