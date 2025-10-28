Royaume-Uni : une attaque au couteau près de Londres fait un mort et deux blessés

Une personne a été tuée et deux autres blessées lors d'une attaque au couteau perpétrée par un ressortissant étranger à l'ouest de Londres (Royaume-Uni), le lundi 27 octobre. Le suspect a été interpellé le lendemain de l'agression.

Un homme, présenté comme afghan et âgé de 22 ans par les médias, a été arrêté ce mardi 28 octobre, suspecté d'être l'auteur d'une attaque au couteau ayant causé un mort et deux blessés à Uxbridge (Royaume-Uni) la veille, a indiqué le ministère de l'Intérieur britannique.

La police londonienne est intervenue vers 17h après que trois personnes ont été poignardées lors de cet «acte de violence insensé», peut-on lire dans le communiqué. Un homme de 49 ans est décédé sur place malgré l'intervention des secours, tandis qu'un autre de 45 ans souffre de «blessures graves et irréversibles» et un adolescent de 14 ans de «blessures ne mettant pas sa vie en danger».

Le suspect a été interpellé par la police, qui ne considère pas que c'est une attaque terroriste et s'efforce d'établir les liens entre l'assaillant et les victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, le suspect est arrivé sur le territoire britannique dans un camion en 2020, avant d'obtenir l'asile deux ans plus tard.

Des manifestations anti-immigration cet été

Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, l'individu ne logeait pas dans un hôtel pour demandeurs d'asile, ni dans un logement attribué par les autorités. «Cet incident a fait naître de nombreuses spéculations en ligne. Nous vous demandons de vous fier à nous pour obtenir des informations, et de ne pas partager d'images sensibles», a déclaré la commissaire de police Jill Horsfall, citée dans le communiqué.

Ces derniers mois, l'immigration est devenue un enjeu majeur au Royaume-Uni, où les manifestations se sont multipliées cet été devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Une grande marche, organisée par l'extrême droite, a réuni jusqu'à 150.000 personnes à Londres le 13 septembre, selon la police.

Une centaine de personnes se sont réunies sur le lieu de l'attaque mardi soir, allumant des bougies et observant une minute de silence en hommage aux victimes.