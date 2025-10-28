Tensions avec Washington : quelle est la capacité militaire du Venezuela ?

Alors que la pression militaire américaine croît sur le Venezuela, Nicolas Maduro a affirmé notamment que son pays disposait de 5.000 missiles antiaériens portables de fabrication russe pour se défendre. Voici un état des lieux de l'arsenal militaire dont il dispose.

L’escalade ne semble pas vouloir s’arrêter. Ce dimanche, Caracas s'est insurgé contre la présence d'un navire de guerre lance-missile américain à Trinité-et-Tobago, archipel situé à une dizaine de kilomètres du Venezuela. Les autorités ont alors dénoncé «une provocation» pouvant mener à une «guerre dans les Caraïbes».

Pour rappel, les Etats-Unis ont mobilisé des navires et des avions de combat dans ce qu'ils qualifient de lutte contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes, où ils ont effectué depuis début septembre à huit frappes connues qui ont fait au moins 34 morts.

Mi-octobre, le président américain Donald Trump a d'ailleurs fait savoir qu'il avait autorisé des opérations clandestines de la CIA contre le Venezuela, provoquant la réaction de son président, Nicolas Maduro.

Le chef d'Etat a donc annoncé qu’il disposait de 5.000 missiles antiaériens portables de fabrication russe pour faire face à la menace militaire américaine. «N'importe quelle force militaire dans le monde connaît la puissance des Igla-S», a-t-il déclaré à la télévision.

Du matériel militaire russe et français

L'Igla-S est un missile portable, conçu pour abattre des avions à basse altitude. Il a déjà été utilisé lors d'exercices militaires ordonnés par Nicolas Maduro en réponse au déploiement américain.

Selon Global Firepower, un site qui dresse le classement de la capacité économique et d'action des armées au niveau mondial, le Venezuela se positionne à la cinquantième place, contre la première pour les Etats-Unis.

D’après ses chiffres, le pays de la côte nord de l’Amérique du Sud posséderait 172 chars, dont des T-72 et des AMX-30 respectivement de fabrication russe et française. Comme l’a rappelé la chaîne CNN en Español, ces chiffres ne tiennent pas forcément compte de l’état de ce matériel.

Côté forces aériennes et navales, le pays serait équipé de 229 avions de combat, dont des Su-30M2 russes et de 34 embarcations, dont 2 sous-marins, construits en Allemagne dans les années 1970, ainsi que d’une frégate.

Les Vénézuéliens appelés à la rescousse

Pour ce qui est des effectifs militaires, le Vénézuela compterait entre 95.000 et 150.000 éléments actifs dans son armée, a rappelé CNN en Español en se basant sur les chiffres officiels du ministère de la Défense vénézuélien.

En parallèle, les autorités locales ont appelé les citoyens du pays à venir défendre leur souveraineté en organisant une campagne de recrutement nationale de civils au sein de sa milice. Cette initiative présentée comme étant basée sur le volontariat prévoit de former les nouveaux venus sur la logistique ou encore la défense civile.

Fin août, Nicolas Maduro avait annoncé le déploiement de 4,5 millions de miliciens dans le pays pour défendre ce dernier. La milice vénézuélienne a été fondée par son prédécesseur Hugo Chavez et serait composée de quelque 5 millions de personnes placées sous le commandement de l’armée.