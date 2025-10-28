Une erreur à «plus de 85.000 euros» : une hôtesse de l’air déclenche par mégarde un toboggan d’évacuation d’un avion

Un vol à destination Salt Lake City (États-Unis) a été retardé de plusieurs heures le samedi 25 octobre après que le toboggan d'évacuation d'urgence a été accidentellement déployé par un agent de bord avant le décollage. Cette erreur pourrait coûter plus de 85.000 euros à la compagnie aérienne Delta Air Lines.

Une erreur qui coûte chère. Une hôtesse de l’air a involontairement déclenché le toboggan de secours d'un Airbus A220 sur la piste de l’aéroport de Pittsburgh (États-Unis) le samedi 25 octobre dernier, provoquant des dommages estimés à plus de 85.000 euros et un retard de quatre heures.

Alors que l'avion s'apprêtait à décoller à destination de Salt Lake City, l'agent de bord a malencontreusement actionné la poignée de la porte pendant qu'elle la verrouillait pour le départ, déclenchant ainsi le système d'assistance électrique d'urgence. Une fois activé, ce mécanisme force automatiquement l'ouverture de la porte et déploie le toboggan d'évacuation avant toute possibilité d'intervention.

Fort heureusement, aucun passager ni membre d'équipage n'ont été blessés lors de l'incident. L'hôtesse de l'air «s’est excusée et était assez perturbée», affirmant que cela n'était jamais arrivé au cours de ses 26 ans de carrière.

Le toboggan s'étant déployé contre la passerelle d'embarquement, les techniciens ont dû détacher le dispositif manuellement, bloquant les passagers à bord pendant près d'une heure. Ils ont ensuite reconnecté la passerelle pour leur permettre de débarquer.

Pas de licenciement envisagé

À la suite de cet accident, le vol a été retardé de quatre heures, plusieurs passagers ont manqué leur correspondance à Salt Lake City et ont dû y passer la nuit. «La nuit entière de tout le monde est devenue un véritable foutoir», s'est plaint un voyageur furieux sur Reddit, partageant une photo du toboggan déployé prématurément.

Un porte-parole de Delta a assuré au New York Post que les voyageurs avaient été «replacés sur d'autres vols Delta Air Lines vers leur destination plus tard dans la soirée ou le lendemain matin» et que «des hébergements avaient été fournis aux clients concernés». Toutefois, la compagnie aérienne n'a pas indiqué s'ils ont reçu une indemnisation.

En incluant le remballage du toboggan, les dédommagements éventuels liés aux retards, mais également les coûts de remplacement, les dépenses pour les contrôles de sécurité, les pertes opérationnelles et les ajustements de planning, la facture est estimée à 100.000 dollars (plus de 85.000 euros).

L'hôtesse de l'air mise en cause ne sera pas licenciée pour faute grave, mais devra suivre une formation supplémentaire, tandis que la compagnie mène une enquête interne afin de prévenir de futurs incidents similaires.

Ironiquement, la sensibilité du système est bien intentionnelle. «En cas d'urgence, la porte doit s'ouvrir et le toboggan se déployer sans étape supplémentaire. Ajouter de la friction augmenterait le risque lors d'une évacuation. C'est un compromis de conception intentionnel visant à accroître les chances de sortie rapide en cas d'urgence», a expliqué un expert au média.