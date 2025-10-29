Archéologie : la découverte d'une sculpture à visage humain vieille de 12.000 ans en Turquie bouleverse les connaissances scientifiques

Des archéologues travaillant autour de la ville de Sanliurfa, dans l'est de la Turquie, ont découvert début octobre une statue avec un visage humain datée d'il y a environ 12.000 ans.

Nouvelle découverte majeure dans l'est de la Turquie. Alors que des fouilles étaient entreprises dans la région de la ville de Sanliurfa, les archéologues ont mis à jour une statue, au début du mois d'octobre, avec un visage humain, vieille de 12.000 ans.

Ce visage, composé d'un nez de petite taille et d'orbites bien visibles, se trouve donc sur une pierre en forme de T.

Si des représentations d'animaux avaient déjà été découvertes dans la région, c'est bel et bien la première fois qu'une représentation de l'être humain est exhumée.

«Le monde du début du néolithique était complexe»

Cette découverte modifie grandement les connaissances et la perception que les scientifiques ont du début du néolithique. En effet, comme le précise Courrier international, cette tête découverte «est l'une des plus anciennes à ce jour».

Ceren Kabukçu, archéo-botaniste ayant participé aux fouilles, a expliqué à la BBC Turquie, son importance : «Comme les précédentes découvertes faites dans les environs, celle-ci nous montre que ce monde du début du néolithique était beaucoup plus complexe que nous ne le pensions».

De plus, cette découverte montre aussi une modification dans la perception et la représentation du monde de la part des hommes du néolithique.

«Avec le temps, l’on passe des représentations animales aux représentations humaines, parce que les hommes modifient leur rapport à leur environnement avec la pratique de l’élevage», explique à la BBC Turquie, le directeur des fouilles, Necmi Karul.

Faire de la région «Les pyramides d’Égypte de la Turquie»

La région est riche pour les archéologues. En plus de ces différents sites, sur celui de Göbeklitepe se trouve des grandes pierres dressées à la verticale, rappelant ainsi le célèbre site de Stonehenge au Royaume-Uni.

Ce site est d'autant plus intriguant que ces pierres y ont été posées 6.000 plus tôt, par des individus n'ayant pas encore découvert la poterie ou le travail du métal. On ignore pour le moment comment ces pierres pesant plusieurs tonnes ont été déplacées.

Dans tous les cas, le gouvernement Turc souhaite mettre en valeur cette région et ces sites archéologiques. Le ministère du Tourisme du pays souhaite faire de ce lieu les «pyramides d’Égypte de la Turquie» et compte ouvrir aux touristes l'accès à certaines zones.