«Aucun appareil dans le monde n'est égal à celui-là» : Vladimir Poutine a testé le Poséidon, un redoutable drone sous-marin à capacité nucléaire

Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui avoir mené le test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire. Un appareil d'«une portée illimitée», selon le président russe.

Un message adressé à la communauté internationale. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir réalisé le test du Poséidon, un drone sous-marin à capacité nucléaire. Cette arme à propulsion nucléaire est capable de transporter des charges atomiques.

Quelque jours seulement après avoir annoncé la réussite d'essais du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, Vladimir Poutine a déclaré : «Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur, un drone sous-marin Poséidon».

«aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là»

Cette déclaration, prononcée lors d'une visite d'un hôpital militaire, et diffusée mercredi à la télévision publique russe, fait suite aux avertissements lancés par le président américain Donald Trump, qui trouvait l'annonce du test de Bourevestnik «inappropriée». Il soulignait que son homologue russe «devrait mettre fin à la guerre en Ukraine», rappelant une fois de plus que «cette guerre qui devait durer une semaine entrera bientôt dans sa quatrième année». «Voilà ce qu'il devrai faire plutôt que de tester des missiles», concluait-il notamment.

La profondeur à laquelle cette torpille peut évoluer la rend indétectable © REUTERS

Loin de tenir compte de ces reproches, Vladimir Poutine a donc vanté les résultats prometteurs des essais du drone Poséidon, expliquant qu'«aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et la profondeur». Pour lui, il n'existe tout simplement «aucun moyen de l'intercepter».

Une source au sein du complexe militaro-industriel russe, citée précédemment par l'agence de presse officielle TASS, affirme que le Poséidon, conçu pour la dissuasion nucléaire, est capable de se déplacer à plus d'un kilomètre de profondeur, à une vitesse de 60 à 70 noeuds, tout en restant indétectable.

«une arme absolument terrible»

Interrogé par CNEWS, le spécialiste de la défense européenne Frédéric Mauro explique au sujet de cette torpille : «Avant sa présentation, on parlait, en source ouverte, d’une arme de 25 mètres de long, qui pourrait atteindre 200 nœuds, grâce à la super gravitation. On entendait qu'elle pourrait aussi se rendre à des profondeurs de 1.000 mètres, ce qui la rendrait totalement indétectable». Si la dernière information a donc été confirmée par le Kremlin, la vitesse de cette torpille a été annoncée plus basse que ce que les spécialistes pouvaient imaginer.

En outre, Frédéric Mauro détaille : «Elle fonctionnerait grâce à des recharges thermonucléaires, ce qui en ferait une arme absolument terrible. D’autant plus que toute la défense anti-missile balistique américaine a été orientée sur des missiles balistiques, dont la trajectoire est prévisible. Il existe deux types de missiles qui échappent à cette défense. Ce sont les missiles de croisière, hypersoniques, qui ne suivent pas des trajectoires prédictibles. Les torpilles sous-marines ne sont pas non plus prédictibles, même si les Américains y travaillent activement. Mais une défense, constituée d’une torpille qui intercepterait une autre torpille allant aussi vite, parait encore lointaine».

Ces annonces du président russe interviennent justement alors que les relations qu'il entretient avec Donald Trump se sont refroidies, notamment depuis que ce dernier n'a pas souhaité donner suite à la possible réunion entre les deux chefs d'Etat, jugeant que celle-ci constituerait une «perte de temps».

Dès 2018, Vladimir Poutine avait dévoilé la mise au point par l'armée russe d'armes ultramodernes, parmi lesquelles le missile Bourevestnik et le drone Poséidon, à l'époque pour faire face, selon Moscou, aux menaces des Etats-Unis.