Australie : abandonnée par le bateau de croisière sur lequel elle séjournait, une femme de 80 ans retrouvée morte sur une île

Une enquête a été ouverte après la découverte du corps d'une femme de 80 ans, dimanche 26 octobre, abandonnée la veille par son bateau de croisière sur une île de la Grande Barrière de Corail, au large de l'Australie.

Une excursion paradisiaque s'est transformée en tragédie après que le corps d'une femme de 80 ans a été retrouvée sur l'île Lizard, située dans la Grande Barrière de Corail (Australie), dimanche 26 octobre. La victime a été oubliée la veille par le navire de croisière sur lequel elle séjournait.

Selon les médias locaux, la passagère du Coral Adventurer participait samedi à une randonnée vers le plus haut sommet de l'île, Cook's Look, avec d'autres voyageurs, lorsqu'elle se serait écartée du groupe afin de se reposer.

Le navire a ensuite quitté l'île au crépuscule après le retour des randonneurs. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que l'équipage a réalisé l'absence de l’octogénaire, qui voyageait seule, et a fait demi-tour.

Traci Ayris, qui naviguait près de l'île le week-end dernier, a raconté avoir aperçu un hélicoptère et près de sept personnes munies de torches sur l'île pour effectuer des recherches.

«Nous savions qu'elle était morte parce qu'ils ont immédiatement rappelé tout le monde des recherches. Et personne ne s'est rendu à l'endroit où l'hélicoptère survolait jusqu'à l'arrivée de la police plus tard dans la journée», a-t-elle ajouté auprès de l'Australia l'Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Une mort «non suspecte»

Mark Fifield, directeur général de Coral Expeditions, a présenté ses condoléances à la famille de la victime, déclarant dans un communiqué : «Bien que l'enquête sur l'incident se poursuive, nous sommes profondément désolés que cela se soit produit et offrons notre plein soutien à la famille de la femme». Il a ajouté que la société collaborait actuellement avec les autorités.

La police enquête actuellement sur les circonstances de cet abandon, les raisons du retard des recherches et souhaite déterminer si une intervention plus rapide aurait permis de sauver la défunte passagère dans ce lieu touristique très fréquenté.

«C’est très triste que cette tragédie se produise dans ce paradis. Cela aurait dû être un moment heureux pour cette charmante dame», a confié Traci Ayris.

Si la cause exacte du décès reste à confirmer, la police le considère comme «soudain et non suspect». L'Autorité australienne de sécurité maritime prévoit d'interroger l'équipage à son arrivée à Darwin dans les prochains jours.

Le navire, qui peut accueillir jusqu’à 120 passagers et 46 membres d’équipage, entamait sa première étape d'une croisière de 60 jours autour de l'Australie lors du drame. Il a notamment été conçu pour accéder aux zones reculées de la côte australienne.