Brésil : une opération antidrogue à Rio fait plus de 100 morts, Lula se dit «sidéré» par le bilan

Le président brésilien Lula s'est dit «sidéré» ce mercredi par le bilan de l'opération policière qui a fait plus de cent morts à Rio de Janeiro. Il s'étonne également «qu'une opération de cette envergure ait été mise en place à l'insu du gouvernement fédéral».

Le président brésilien est sous le choc. Comme le révèle ce mercredi son ministre de la Justice, Lula est «sidéré» du nombre de morts provoqué par l'opération policière menée dans une favela de Rio de Janeiro ce mardi.

«Le président (...) s'est montré surpris du fait qu'une opération de cette envergure ait été mise en place à l'insu du gouvernement fédéral», a-t-il déclaré précisément, comme le rapporte le ministre Ricardo Lewandowski à Brasilia.

Un bilan évalué à au moins 119 morts

Les autorités font quant à elles état de 119 morts au lendemain de cette opération menée par la police. Elle a eu lieu au Complexo da Penha et au Complexo do Alemao, vastes ensembles de favelas situés dans le nord de Rio de Janeiro.

Mercredi, des dizaines de dépouilles ont été récupérées par des habitants dans une forêt au sommet de la favela puis disposées près de l'une des principales voies d'accès au Complexo da Penha. Face à l'état de certaines dépouilles, notamment un cadavre d'un homme décapité et un autre totalement défiguré, certains habitants ont dénoncé des «exécutions».

Dans le détail, au cours de cette mission, 115 criminels présumés seraient morts, ainsi que quatre policiers. Les services du Défenseur public, organe de l'Etat de Rio qui offre une assistance juridique aux plus démunis, comptabilisent même un minimum de 132 morts.

Pour le gouverneur de l'Etat de Rio, cette mission est un «succès»

Il s'agit de l'une des plus grande opération policière jamais vue dans la ville la plus habitée du Brésil. Elle a mobilisé 2.500 agents contre le Comando Vermelho, principal groupe criminel de Rio. Devant la presse, exhibant certaines armes à feu interceptées par les autorités lors de ce raid, Claudio Castro, gouverneur de droite de l'Etat de Rio s'est félicité de ce «succès».

Pour lui, les seules «victimes» de cet épisode meurtrier ont été les policiers tués, réfutant la mort d'innocents.

Lula a décidé de réunir ce mercredi plusieurs de ses ministres à Brasilia, dans une «réunion d'urgence» avec le gouverneur Castro. De multiples condamnations internationales ont suivi les événements de mardi.