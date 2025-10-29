Législatives aux Pays-Bas : après celle de 2023, vers une nouvelle victoire de Geert Wilders ?

Deux ans après la victoire du PVV de Geert Wilders aux législatives néerlandaises, de nouvelles élections se tiennent aux Pays-Bas ce mercredi 29 octobre pour élire les 150 représentants de la 40e législature, pour un mandat de quatre ans.

Les Néerlandais ont encore rendez-vous aux urnes. Deux années après la victoire historique du parti conservateur de Geert Wilders, le Partie pour la liberté (PVV), les législatives anticipées rabattent les cartes aux Pays-Bas.

Habituellement dominée par les parties de droite et du centre, la politique néerlandaise avait subi un véritable séisme avec le triomphe du PVV, le 22 novembre 2023, obtenant 37 des 150 sièges de la Seconde Chambre des États généraux. Ce mercredi, les sondages indiquent que le PVV possède encore une longueur d'avance cette année, bien que l'écart avec le parti travailliste (PvdA) soit restreint.

A quelques jours du scrutin, ce sondage datant du vendredi 24 octobre montre une incertitude importante : cinq partis politiques sont évalués à plus de 10% des votes. Le PVV mène ainsi les débats avec 16,7%, mais est suivi par le parti travailliste, associé aux écologistes (GL-PvdA, 15%). Le D66 (14,4%), CDA (chrétiens-démocrates, 12,6%) et le VVD (conservateurs, 10,4%) sont également à proximité des deux leaders.

Geert Wilders, figure d'un parti en plein essor aux Pays-Bas

Depuis sa prise de pouvoir en 2023, le parti conservateur néerlandais a pu compter sur une nouvelle coalition gouvernementale ainsi que sur le leadership de son éminent représentant, Geert Wilders. Le politicien, connu pour ses déclarations eurosceptiques, anti-islam ou encore xénophobes, s'est d'ailleurs félicité des sondages annonçant son parti vainqueur de l'élection, notamment auprès des jeunes votants.

Après sept mois de négociations, Geert Wilders a obtenu un compromis avec le parti libéral-conservateur VVD, le parti centriste NSC, ainsi que la formation rurale BBB. Il a même accepté de nommer un Premier ministre «neutre», Dick Schoof, ancien dirigeant des services de renseignement. Pour les Néerlandais, cette élection revêt un enjeu essentiel. Selon Geert Wilders, «les gens en ont assez de l'immigration massive, du changement culturel et de l'afflux de personnes qui n'ont pas vraiment leur place ici culturellement parlant».

Ainsi, il qualifie son pays d'à «la croisée des chemins». Il demande : «Allons-nous maintenir nos frontières ouvertes et faire en sorte à ce que nos concitoyens ne passent pas en premiers, mais en 15e ? Allons-nous continuer à céder nos maisons, nos prestations sociales, tout ?»