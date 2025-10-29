La dévastation provoquée par le passage de l'ouragan Melissa atteint des "niveaux jamais vus" en Jamaïque, a déclaré mercredi un responsable de l'ONU sur place.

"De ce que nous savons pour l'instant, il y a eu une destruction immense, sans précédent des infrastructures, des propriétés, des routes, des réseaux de communication et d'énergie", a déclaré depuis Kingston par vidéo Dennis Zulu, coordinateur pour l'ONU dans plusieurs pays des Caraïbes, dont la Jamaïque.

"Des gens sont dans des abris à travers le pays et pour le moment, nos évaluations préliminaires montrent que le pays a été dévasté à des niveaux jamais vus auparavant", a-t-il ajouté, évoquant une première estimation d'un million de personnes touchées.