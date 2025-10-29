Melissa a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès aujourd'hui, selon le NHC, et se dirigera ensuite vers les Bermudes qu'il devrait atteindre jeudi soir.
La dévastation provoquée par le passage de l'ouragan Melissa atteint des "niveaux jamais vus" en Jamaïque, a déclaré mercredi un responsable de l'ONU sur place.
"De ce que nous savons pour l'instant, il y a eu une destruction immense, sans précédent des infrastructures, des propriétés, des routes, des réseaux de communication et d'énergie", a déclaré depuis Kingston par vidéo Dennis Zulu, coordinateur pour l'ONU dans plusieurs pays des Caraïbes, dont la Jamaïque.
"Des gens sont dans des abris à travers le pays et pour le moment, nos évaluations préliminaires montrent que le pays a été dévasté à des niveaux jamais vus auparavant", a-t-il ajouté, évoquant une première estimation d'un million de personnes touchées.
Au moins vingt personnes, dont dix enfants, sont mortes et dix sont portées disparues après la crue d'une rivière dans le sud d'Haïti, selon les autorités, faisant à ce stade de ce pays très pauvre des Caraïbes le plus touché par le puissant ouragan Melissa, en nombre de décès.
Le directeur général de la Protection civile du pays, Emmanuel Pierre, qui a fourni ce bilan à l'AFP, a expliqué que les recherches se poursuivaient à Petit-Goâve pour retrouver les disparus. La crue de la rivière La Digue a emporté plusieurs maisons dans cette localité côtière, selon des habitants. "Des personnes ont été tuées, des maisons emportées par les eaux", a confié l'un d'eux, Steeve Louissaint, à l'AFP.
Un premier bilan du maire de Petit-Goâve et du directeur général d'un hôpital local faisait état de plus de dix cadavres retrouvés. L'ouragan Melissa est le plus puissant à toucher terre en 90 ans, selon une analyse AFP des données météorologiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).
Il a touché terre depuis mardi en Jamaïque puis à Cuba, où il a provoqué selon le président cubain des "dégâts considérables". Il a entraîné la mort d'au moins 30 personnes en Jamaïque, République dominicaine, Panama et Haïti.
Cuba a subi des "dégâts considérables" avec le passage du puissant ouragan Melissa, a affirmé mercredi Miguel Díaz-Canel, président de l'île où plus de 700.000 personnes ont été déplacées.
"La nuit a été très complexe", a déclaré le chef de l'État sur son compte X, sans fournir plus de précisions concernant les dommages, mais en demandant aux Cubains "de rester bien à l'abri" en raison de l'ouragan toujours présent avec des vents très violents.
«Melissa devrait rester un ouragan puissant lorsqu'il traversera Cuba, les Bahamas et les environs des Bermudes», a déclaré le NHC dans son dernier bulletin mardi soir.
