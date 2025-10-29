Plus d'informations à venir...
Au moins dix personnes sont mortes en Haïti dans des inondations provoquées par l'ouragan Melissa qui frappe la région des Caraïbes depuis plusieurs jours, ont fait savoir mercredi à l'AFP des autorités locales.
La rivière La Digue, dans la localité côtière de Petit-Goâve (sud), a débordé et emporté plusieurs personnes selon le maire de la ville et le directeur général d'un hôpital local, précisant que plus d'une dizaine de cadavres avaient été retrouvés et que les recherches se poursuivaient pour retrouver des disparus.
Cuba a subi des "dégâts considérables" avec le passage du puissant ouragan Melissa, a affirmé mercredi Miguel Díaz-Canel, président de l'île où plus de 700.000 personnes ont été déplacées.
"La nuit a été très complexe", a déclaré le chef de l'État sur son compte X, sans fournir plus de précisions concernant les dommages, mais en demandant aux Cubains "de rester bien à l'abri" en raison de l'ouragan toujours présent avec des vents très violents.
«Melissa devrait rester un ouragan puissant lorsqu'il traversera Cuba, les Bahamas et les environs des Bermudes», a déclaré le NHC dans son dernier bulletin mardi soir.
L'ouragan Melissa, à nouveau rétrogradé en catégorie 3, se dirige vers Cuba où il devait toucher terre tôt mercredi, après avoir durement frappé la Jamaïque, qualifiée de «zone sinistrée» par les autorités.
La tempête évolue depuis quelques jours entre les catégories 3 et 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents dépassant les 200 kilomètres heure, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).