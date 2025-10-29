Au moins dix personnes sont mortes en Haïti dans des inondations provoquées par l'ouragan Melissa qui frappe la région des Caraïbes depuis plusieurs jours, ont fait savoir mercredi à l'AFP des autorités locales.

La rivière La Digue, dans la localité côtière de Petit-Goâve (sud), a débordé et emporté plusieurs personnes selon le maire de la ville et le directeur général d'un hôpital local, précisant que plus d'une dizaine de cadavres avaient été retrouvés et que les recherches se poursuivaient pour retrouver des disparus.