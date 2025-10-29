L'ouragan Melissa, à nouveau rétrogradé en catégorie 3, se dirige vers Cuba où il devait toucher terre tôt mercredi, après avoir durement frappé la Jamaïque, qualifiée de «zone sinistrée» par les autorités.

La tempête évolue depuis quelques jours entre les catégories 3 et 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents dépassant les 200 kilomètres heure, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).