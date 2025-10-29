Le puissant ouragan Melissa, qui a touché Cuba tôt mercredi après avoir durement frappé la Jamaïque, a été rétrogradé en catégorie 3, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC). La tempête évolue depuis quelques jours entre les catégories 3 et 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson. Suivez notre direct.
«Melissa devrait rester un ouragan», selon NHC
«Melissa devrait rester un ouragan puissant lorsqu'il traversera Cuba, les Bahamas et les environs des Bermudes», a déclaré le NHC dans son dernier bulletin mardi soir.
L'ouragan Melissa, à nouveau rétrogradé en catégorie 3
L'ouragan Melissa, à nouveau rétrogradé en catégorie 3, se dirige vers Cuba où il devait toucher terre tôt mercredi, après avoir durement frappé la Jamaïque, qualifiée de «zone sinistrée» par les autorités.
La tempête évolue depuis quelques jours entre les catégories 3 et 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents dépassant les 200 kilomètres heure, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).