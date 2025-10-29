Moustiques : des chercheurs américains créent un champignon capable de les attirer et de les tuer

Aux États-Unis, des chercheurs ont mis au point un champignon capable d’attirer et de neutraliser les moustiques. Une avancée issue du biomimétisme, qui pourrait révolutionner la lutte contre ces insectes vecteurs de maladies

C’est une découverte qui mêle science, nature et ingéniosité. Aux États-Unis, des chercheurs sont parvenus à transformer un champignon en véritable aimant à moustiques. Une avancée qui pourrait, à terme, changer la donne dans la lutte contre les maladies transmises par ces insectes tuant près de 830.000 personnes chaque année.

Tout est parti d’une idée simple : observer la nature pour s’en inspirer. C’est ce qu’on appelle le biomimétisme, une approche qui consiste à copier les astuces du vivant pour résoudre nos propres problèmes.

Cette fois, l’inspiration vient d’un champignon. En étudiant comment certaines espèces parviennent à attirer les insectes grâce à des odeurs florales, des scientifiques de l’université du Maryland ont eu une idée audacieuse : détourner ce stratagème pour piéger les moustiques.

Un parfum sucré comme piège pour les nuisibles

Leur trouvaille repose sur une souche du champignon Metarhizium, déjà connue pour infecter naturellement certains insectes. Les chercheurs l’ont modifiée pour qu’elle dégage un parfum sucré rappelant celui des fleurs dont se nourrissent les moustiques. Séduits par l’odeur, les insectes s’en approchent, se posent et finissent contaminés.

Le secret de cette attraction, c’est le longifolène, une molécule également utilisée dans l’industrie du parfum. «Certains champignons savent déjà tromper les moustiques, nous avons simplement amplifié ce pouvoir», explique l’entomologiste Raymond St. Leger, cité par GEO.

Les résultats sont bluffants : en laboratoire, le champignon a éliminé jusqu’à 100% des moustiques, même en présence d’odeurs humaines ou d’autres sources florales concurrentes.

Un produit non toxique pour l'homme

Autre atout majeur : la sécurité. Le longifolène est non toxique pour l’homme et déjà exploité dans les cosmétiques. Quant aux spores du champignon, elles peuvent être disposées dans de simples récipients, diffusant leur parfum pendant plusieurs mois sans danger.

L’approche se veut aussi durable. Contrairement aux insecticides, il serait presque impossible pour les moustiques de s’y adapter : s’ils cessent d’être attirés par cette odeur florale, ils perdraient aussi la capacité de trouver les vraies fleurs dont ils dépendent pour vivre.

Les chercheurs envisageraient déjà de tester d’autres fragrances, adaptées à chaque espèce et région du monde. Des essais sur le terrain sont prévus prochainement.

À terme, cette méthode pourrait s’ajouter à d’autres stratégies biologiques moustiques stériles, pièges à phéromones ou encore individus génétiquement modifiés.