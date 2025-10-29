Otan : la Roumanie annonce une réduction de la présence militaire américaine en Europe de l'Est

Les Etats-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Europe, a annoncé mercredi la Roumanie, en première ligne d’une guerre en Ukraine qui fait rage à ses portes.

Une présence réduite des troupes américaines en Europe de l’Est. Dans un communiqué relayé ce mercredi, le ministère roumain de la Défense a confirmé une réduction prochaine de la présence des troupes américaines sur le front oriental de l'Europe.

«Le redimensionnement des forces américaines est le résultat des nouvelles priorités de l'administration présidentielle, annoncées en février», a indiqué cette même source. Cette décision «a également pris en compte le fait que l'Otan a renforcé sa présence et son activité sur le flanc oriental, ce qui permet aux États-Unis d'ajuster leur posture militaire dans la région», a ajouté le ministère.

La réduction de la présence militaire des Etats-Unis en Europe est un «ajustement» qui n'empêchera pas les forces américaines de rester «plus importantes» qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan.

«Même avec cet ajustement, la présence des forces américaines en Europe reste plus importante qu'elle ne l'a été depuis de nombreuses années, avec beaucoup plus de forces américaines sur le continent qu'avant 2022», année de l'invasion russe en Ukraine, selon cette même source.

Près de 1.000 soldats américains resteront en Roumanie

Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a assuré mercredi devant les journalistes que Varsovie n'avait «reçu aucune information, contrairement à d'autres pays qui en ont reçu une aujourd’hui, comme la Roumanie, sur une réduction du contingent en Pologne». Concrètement, les Etats-Unis vont suspendre la rotation d'une brigade «qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan», a précisé le ministère roumain.

«Nous ne parlons pas d'un retrait des forces américaines, mais de la cessation de la rotation d'une brigade qui avait des éléments dans plusieurs pays de l'Otan, y compris la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie», a précisé le ministre de la Défense, Ionut Mosteanu, lors d'une conférence de presse.

«Environ 900 à 1.000 soldats américains resteront en Roumanie, contribuant à dissuader toute menace et représentant une garantie de l'engagement des Etats-Unis envers la sécurité régionale», a ajouté ce dernier. Selon les derniers chiffres disponibles, 1.700 soldats américains sont actuellement déployés en Roumanie.

«Les capacités stratégiques restent inchangées», a expliqué Ionut Mosteanu, précisant que «le système de défense antimissile à Deveselu restait pleinement opérationnel. La base aérienne de Campia Turzii continue d'être un point essentiel pour les opérations aériennes et la coopération alliée, la base de Mihail Kogalniceanu continue d'être développée, et le drapeau américain restera présent sur ces trois sites».

«Un groupe de combat aérien restera sur la base de Kogalniceanu, comme c'était le cas avant le déclenchement du conflit en Ukraine», a précisé le ministre roumain de la Défense.