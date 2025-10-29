Une bouteille à la mer de la Première Guerre mondiale retrouvée sur une plage 109 ans plus tard

Une bouteille contenant deux lettres de soldats de la Première Guerre mondiale a été retrouvée sur une plage australienne près de 109 ans plus tard.

Une découverte historique. Deux lettres rédigées par des soldats de la Première Guerre mondiale, enfermées dans une bouteille jetée à la mer 109 ans auparavant, ont été retrouvées sur la plage de Wharton, dans le comté d'Esperance Shire (Australie).

Debra Brown et sa famille ont trouvé la bouteille contenant les messages de Malcolm Alexander Neville et William Kirk Harley, deux soldats ayant servi en Europe pendant la «Grande Guerre», sur le rivage.

«Il était déterminé»

La lettre du premier combattant, écrit depuis «quelque part sur l’océan» pour sa mère le 15 août 1916, indiquait qu'il était originaire de Wilkawatt, une petite ville près de Lameroo. Grâce à cette information, la famille Brown a pu contacter son petit-neveu, Herbie Neville, sur Facebook.

«C’est incroyable tout ce qui a été révélé en si peu de temps pendant la Première Guerre mondiale», a déclaré ce dernier à la Australian Broadcasting Corp.

Selon les archives de guerre, son grand-oncle s'était enrôlé début 1916, avant d'être réformé un mois plus tard en raison de sa mauvaise vue. Il s'est ensuite réengagé dans le corps des services une semaine plus tard. «Je pense que cela montre simplement son caractère, à quel point il était déterminé», a ajouté Herbie Neville.

Il a précisé qu'il connaissait son vécu grâce aux récits de sa tante, aujourd'hui âgée de 101 ans, qui racontait souvent les histoires de «l'oncle Malcolm» qui n'était jamais revenu du front. En effet, quelques mois seulement après avoir jeté la bouteille à la mer, Malcolm Alexander Neville a été tué au combat en France à l'âge de 28 ans.

La famille de William Kirk Harley, qui est revenu vivant de la guerre, a également été retrouvée. Sa lettre mentionnait que le navire se situait «quelque part dans la baie».

Seulement quelques semaines en mer

«Nous sommes tous absolument abasourdis. Il reste cinq petits-enfants en vie. Nous sommes en contact permanent depuis le drame et nous n'arrivons pas à y croire. Nous avons vraiment l'impression que notre grand-père essaie de nous contacter depuis l'au-delà», a déclaré Ann Turner, sa petite-fille, qui a qualifié cette trouvaille de «miracle». Les lettres, qui doivent encore être vérifiées, ont été rendues aux deux familles.

Charitha Pattiaratchi, professeure d'océanographie côtière à l'Université d'Australie-Occidentale, a expliqué au média que la bouteille avait probablement passé seulement quelques semaines en mer après avoir été lancée depuis la Grande Baie Australienne. «Une fois sur la plage, il aurait pu y rester, enfoui dans le sable, et y demeurer pendant 100 ans», a-t-elle ajouté.

L'année dernière, une note datée du 4 septembre 1892 avait été également trouvée dans une bouteille par un ingénieur effectuant lors d'une inspection du phare écossais de Corsewall. Le message a été signé par les trois ingénieurs qui avaient installé une lumière au sommet du phare de 34 mères, ainsi que ceux de trois gardiens.