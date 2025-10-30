Allemagne : après avoir poignardé des enfants, un Afghan interné en psychiatrie

Un Afghan ayant attaqué un groupe d’enfants au couteau à Aschaffenburg et tuant l’un d’entre eux ainsi qu’un adulte a été interné en psychiatrie ce jeudi 30 octobre par le tribunal de cette ville bavaroise.

Ce jeudi 30 octobre, le tribunal d’Aschaffenburg, en Bavière (Allemagne), a décidé du placement en internement psychiatrique d’un Afghan de 28 ans désigné par la justice comme Enamullah O. ayant attaqué, le 22 janvier 2025, un groupe d’enfants au couteau dans cette ville bavaroise.

Les faits s’étaient déroulés en pleine campagne électorale, un mois avant les législatives allemandes. A l’époque, un garçonnet de 2 ans d’origine marocaine ainsi qu’un Allemand de 41 ans qui voulait porter secours aux victimes ont été tués. Au total, trois personnes ont été blessées, à savoir une fillette de 2 ans d’origine syrienne, une éducatrice et un autre homme.

L'agression commise par cet Afghan avait aussi mis en lumière les limites du règlement européen dit de Dublin, car il aurait dû être expulsé dès 2023 vers la Bulgarie, son pays d'entrée dans l'Union européenne.

Un Afghan jugé «irresponsable pénalement»

Bien qu’aucun mobile politique ou religieux à son acte n’ait été identifié, Enamullah O. est jugé comme «irresponsable pénalement» par la justice allemande, et ce en raison de troubles psychiatriques.

«Il n'y a pas d'explication psychologique normale» à son geste, a déclaré le juge Karsten Krebs ce jeudi 30 octobre, l'attribuant à une «phase psychotique aiguë de la schizophrénie». «Les victimes ont été touchées au hasard», a-t-il ajouté.

Par conséquent, cet Afghan de 28 ans pourrait rester à vie dans un asile psychiatrique, même si son internement fera l'objet de contrôles réguliers qui pourraient éventuellement conduire à sa libération en cas d'amélioration de sa santé mentale.