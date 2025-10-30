«Ange des mers» : tout savoir sur ce requin en danger d'extinction qui pourrait être réintroduit à Nice

Des scientifiques veulent réintroduire une espèce marine historique de la région de Nice. Il s'agit du requin-ange, qui porte ce nom pour certaines particularités physiques.

L'«ange des mers» pourrait faire son retour dans la mer Méditerranée. Dans les eaux situées au large de Nice, plusieurs chercheurs auraient pour ambition d'aider la population de «requin-ange» à repartir à la hausse.

Aurore Asso, championne d’apnée et subdéléguée au littoral, à la mer, à l’aire marine protégée et à l’écologie à la ville de Nice, explique ainsi : «C’est un rêve qu’on a tous de voir ce requin revenir, pour enfin redonner à la Baie des anges ses lettres de noblesse», comme le rapporte Nice Matin.

🦈 Des scientifiques ont identifié des espèces que l'on croyait disparues dans la Méditerranée ! C'est le cas du "requin-ange", un poisson inoffensif pour l'homme et classé en danger critique d'extinction ! 🌊 (Reporterre)



📸 Lluís Masuet pic.twitter.com/4a9MhpSaVa — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) June 12, 2024

De son nom scientifique «squatina squatina», ce poisson possédant certaines caractéristiques du requin et d'autres de la raie peuplait, il y a plusieurs siècles, la promenade des Anglais. Mieux encore, c'est sa présence qui aurait donné à l'une des baies de la ville, «la baie des anges».

des spécimens conservés dans du formol

Selon certains experts, cet animal, habitant habituellement le fond des mers, aurait particulièrement souffert du chalutage, tout au long du XXe siècle. De très jeunes spécimens, légués par un pêcheur en 1820, ont été conservés dans du formol et sont visibles au Museum d'histoire naturelle de la ville.

Comme le souligne Midi Libre, l’écrivain niçois du XXe siècle Francis Gag fait référence à cet être vivant marin dans l'un de ses ouvrages : «Un curieux spectacle se renouvelait deux trois fois l’an : on pouvait apercevoir deux pêcheurs poussant à travers les rues de la ville un charreton sur lequel gisait un de ces requins, pei ange (poisson-ange en provençal), de petite taille certes, mais impressionnant tout de même».

En 2020, un specimen a été aperçu au large de la Corse.