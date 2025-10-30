Gaza : le Hamas annonce qu'il va rendre à Israël deux corps d'otages ce jeudi

La branche armée du Hamas a annoncé ce jeudi qu'elle allait rendre à Israël à 15h heure française deux dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

Une avancée pour la poursuite du cessez-le-feu ? Alors que l’accord entre Israël et le Hamas semblait remis en cause, avec un fort regain de tensions, les Brigades Ezzedine al-Qassam ont annoncé sur leur compte Telegram qu'elles allaient remettre les corps de «deux prisonniers israéliens» ce jeudi à l’État hébreu.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les restes de 15 des 28 corps qui se trouvaient encore à Gaza et auraient dû être rendus au début de la trêve, assurant que localiser les dépouilles est «complexe et difficile» dans le territoire en ruines.

Violations de la trêve

Mardi, le Hamas avait annoncé reporter la remise d'une dépouille qui était prévue le même jour en raison de «violations» de la trêve par Israël. Un report supplémentaire alors que le mouvement détiendrait encore treize corps d'otages. Ces retards successifs ont provoqué la colère du gouvernement israélien.

Ce jour-là, le Premier ministre israélien avait ordonné des frappes «immédiates» sur Gaza en accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu en tuant un soldat israélien à Rafah, dans le sud du territoire. Ces frappes ont fait plus de 100 morts, y compris des femmes et des dizaines d'enfants, selon la Défense civile, qui opère sous le contrôle du Hamas.

Dès mercredi matin, Israël a cependant déclaré avoir repris l'application du cessez-le-feu. De son côté, le Hamas avait déclaré que ses combattants n'avaient «aucun lien avec l'incident de tir à Rafah» et a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu.