Législatives aux Pays-Bas : donnée battue, l’extrême droite de Geert Wilders désormais en tête, selon les derniers résultats

Donnée dans un premier temps battue, l’extrême droite néerlandaise de Geert Wilders est désormais en tête des élections législatives anticipées aux Pays-Bas, à égalité avec le parti centriste pro-européen, le D66.

Un scrutin très suivi en Europe. Alors que les sondages réalisés à la sortie des urnes avaient créé la surprise en plaçant en première position le parti progressiste néerlandais du D66 de Rob Jetten, devant le parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders, l'agence ANP leur a ensuite attribué 26 sièges chacun, sur 150 au Parlement.

Il s’agit néanmoins d’un revers pour le PVV qui perdrait 11 sièges par rapport à son succès électoral retentissant de 2023.

«Les électeurs se sont exprimés. Nous espérions un autre résultat mais nous sommes restés fidèles à nous-mêmes», a déclaré sur X le dirigeant de 62 ans.

De kiezer heeft gesproken. We hadden op een andere uitslag gehoopt maar onze rug rechtgehouden. We zijn strijdvaardiger dan ooit en nog steeds de tweede en misschien wel grootste partij van Nederland. pic.twitter.com/Tpas3TUZRn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 29, 2025

Un nouveau Premier ministre

Quel que soit le résultat définitif, Geert Wilders ne sera a priori pas Premier ministre, les principaux autres partis ayant exclu pour l'instant toute nouvelle collaboration avec lui, le jugeant peu fiable ou ses opinions trop peu acceptables.

Les premiers résultats placent donc le leader de D66, Rob Jetten, 38 ans, en pole position pour devenir le plus jeune Premier ministre néerlandais.

Les élections aux Pays-Bas étaient suivies de près en Europe car elles devaient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout dans le continent, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Le résultat définitif devrait être connu jeudi et les partis vont s'atteler à s'accorder sur une coalition, un processus qui pourrait prendre des mois. Derrière les deux formations en tête, le parti libéral de centre-droit VVD devrait remporter 22 sièges, l'alliance de gauche Verts/Travaillistes, 20, selon les projections.