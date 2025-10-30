Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Législatives aux Pays-Bas : donnée battue, l’extrême droite de Geert Wilders désormais en tête, selon les derniers résultats

Geert Wilders ne devrait pas conserver son poste de Premier ministre. [REUTERS/Piroschka van de Wouw]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Donnée dans un premier temps battue, l’extrême droite néerlandaise de Geert Wilders est désormais en tête des élections législatives anticipées aux Pays-Bas, à égalité avec le parti centriste pro-européen, le D66. 

Un scrutin très suivi en Europe. Alors que les sondages réalisés à la sortie des urnes avaient créé la surprise en plaçant en première position le parti progressiste néerlandais du D66 de Rob Jetten, devant le parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders, l'agence ANP leur a ensuite attribué 26 sièges chacun, sur 150 au Parlement. 

Il s’agit néanmoins d’un revers pour le PVV qui perdrait 11 sièges par rapport à son succès électoral retentissant de 2023. 

«Les électeurs se sont exprimés. Nous espérions un autre résultat mais nous sommes restés fidèles à nous-mêmes», a déclaré sur X le dirigeant de 62 ans.

Un nouveau Premier ministre

Quel que soit le résultat définitif, Geert Wilders ne sera a priori pas Premier ministre, les principaux autres partis ayant exclu pour l'instant toute nouvelle collaboration avec lui, le jugeant peu fiable ou ses opinions trop peu acceptables. 

Les premiers résultats placent donc le leader de D66, Rob Jetten, 38 ans, en pole position pour devenir le plus jeune Premier ministre néerlandais. 

Les élections aux Pays-Bas étaient suivies de près en Europe car elles devaient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout dans le continent, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. 

Sur le même sujet Pays-Bas : leader du parti vainqueur des élections législatives, qui est Rob Jetten, futur Premier ministre du pays ? Lire

Le résultat définitif devrait être connu jeudi et les partis vont s'atteler à s'accorder sur une coalition, un processus qui pourrait prendre des mois. Derrière les deux formations en tête, le parti libéral de centre-droit VVD devrait remporter 22 sièges, l'alliance de gauche Verts/Travaillistes, 20, selon les projections.

InternationalPays-BasGeert Wilders

À suivre aussi

États-Unis : dévoreuse d'énergie, l'IA pousse Google à rouvrir une centrale nucléaire fermée depuis 2020
«C’est la décision à prendre» : après la libération du tueur de son mari, l'épouse d'un rabbin israélien se confie
Melissa : les images exceptionnelles prises au cœur de l'ouragan qui va s'abattre sur la Jamaïque (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités