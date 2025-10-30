Meurtre de Charlie Kirk : le suspect Tyler Robinson comparaît à nouveau ce jeudi

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk doit comparaître à nouveau devant la justice ce jeudi 30 octobre. Tyler Robinson, 22 ans, est visé par sept chefs d'accusation.

Tyler Robinson, 22 ans, risque la peine de mort. Il est soupçonné d'avoir assassiné Charlie Kirk, porte-voix de la jeunesse trumpiste, le 10 septembre dernier, lors d'un débat en plein air sur un campus universitaire de l'Utah. Ce jeudi 30 octobre, il comparait à nouveau devant la justice.

Sa dernière comparution date du 29 septembre, lors d'une audience préliminaire à laquelle il avait assisté virtuellement, depuis la prison dans laquelle il est incarcéré, avec une simple liaison audio. Il sera à nouveau à distance ce jeudi et disposera d'une connexion vidéo.

Cette nouvelle présentation devant la justice doit déterminer s'il y a assez d'éléments incriminants à l'encontre de Tyler Robinson pour justifier un procès. Lors de la précédente comparution, l'avocate de l'accusé, Kathryn Nester, avait notamment évoqué l'étude de «quantités massives de données numériques» versées au dossier.

Sept chefs d'accusation

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes», avait expliqué le procureur Jeffrey Gray.

Avant de préciser que les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes «parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide».

Tyler Robinson a dit être passé à l'acte car il ne supportait plus la «haine» véhiculée selon lui par l'influenceur conservateur. Cet ex-lycéen brillant, élevé par des parents républicains et mormons, entretenait une relation avec une personne transgenre auprès de laquelle il a confessé le meurtre.

«J'en avais marre de sa haine»

Dans des textos qu'il lui a adressé peu après la mort de Charlie Kirk, Tyler Robinson écrivait : «J'en avais marre de sa haine. Il y a une certaine haine avec laquelle on ne peut pas négocier».

Il désapprouvait les idées véhiculées par celui qui était un allié majeur de Donald Trump. Charlie Kirk, chrétien nationaliste de 31 ans, était suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Farouche défenseur de la famille dite traditionnelle, il avait largement contribué à la désinformation sur l'élection présidentielle américaine de 2020 et comptait beaucoup d'adversaires l'accusant d'homophobie, de transphobie ou de racisme.

Tyler Robinson n'a pour l'instant pas encore indiqué s'il plaidait coupable ou non. Ses avocats ont obtenu qu'il puisse comparaître en tenue civile et non en uniforme de détenu pour le reste de sa procédure judiciaire, en vertu de la présomption d'innocence.

Ils ont fait valoir le fait que cette affaire «a généré une attention publique et médiatique extraordinaire» et que des images de leur client en tenue de détenu risquaient de circuler «largement», augmentant le risque «d'influencer les jurés potentiels».