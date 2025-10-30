Réduction des droits de douane, accord sur le soja et les terres rares, guerre en Ukraine… tout ce qu’il faut retenir de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping

Le large entretien entre le chef d’État américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping organisé ce jeudi à Busan (Corée du Sud) a débouché sur une baisse significative des droits de douane, plusieurs accords sur le soja et les terres rares, ainsi qu’une volonté partagée de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Plusieurs volets économiques et militaires ont été abordés. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont terminé leur entretien jeudi en Corée du Sud alors que les deux pays se livrent à une brutale guerre commerciale qui ébranle toute l'économie mondiale.

U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump’s trip to Asia. pic.twitter.com/l2P4M7E23W — The Associated Press (@AP) October 30, 2025

Le président américain a quitté la ville sud-coréenne de Busan jeudi à bord d'Air Force One, en direction de Washington, après une réunion de 1h40 avec le chef d’Etat chinois qu’il n’avait plus rencontré en face à face depuis six ans.

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea.



"I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us." pic.twitter.com/ISpVBzkvN3 — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Xi Jinping a indiqué que c'était «un plaisir de revoir» Donald Trump, alors que les deux hommes posaient pour les photographes dans un austère bâtiment de l'aéroport de Busan.

«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», a assuré Xi Jinping.

Une réunion qualifiée de «grand succès»

Le président américain Donald Trump a qualifié de «grand succès» sa rencontre jeudi en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping, avant d’annoncer qu'il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions.

«Je serai en Chine en avril et (M. Xi) viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. «Nous avons finalisé de nombreux points» lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de «dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant».

Les deux dirigeants se connaissent bien pour s'être vus cinq fois pendant le premier mandat du républicain, mais leur dernière entrevue remontait à 2019.

Des droits de douane réduits à 10% pour la Chine

Donald Trump a annoncé jeudi avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl, après des pourparlers avec le président Xi en Corée du Sud.

Il a aussi affirmé que le différend entre la Chine et les Etats-Unis avait été «résolu».

Un travail commun sur la guerre en Ukraine

Le président américain a indiqué que Washington et Pékin allaient «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine.

«L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Xi Jinping va «nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine», a ajouté ce dernier.

Un accord d’un an reconductible sur les terres rares

Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole.

«L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier», a assuré le président des Etats-Unis aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.

La Chine prête à acheter des «volumes considérables» de soja

L’homme d’affaires américain a affirmé jeudi, suite à son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, que la Chine allait acheter «dès maintenant» des volumes «considérables» de soja et autres biens agricoles.

«De grandes quantités, des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement», a expliqué Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. La Chine est un débouché crucial des cultivateurs américains de soja, mais le pays avait gelé ses importations sur fond de tensions commerciales.

«Taiwan n’a jamais été évoqué»

Le président américain a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud.

«Taïwan n'a jamais été évoqué. Ce sujet n'a pas été abordé», a précisé Donald Trump. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.

La rencontre avec Xi Jinping conclut, sur une note beaucoup plus sobre, une tournée asiatique qui l'a vu accueilli avec tous les égards en Malaisie, au Japon et en Corée du sud, avec des cadeaux fastueux et des promesses de gigantesques investissements aux Etats-Unis.