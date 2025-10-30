Royaume-uni : le roi Charles III retire le titre de prince à son frère Andrew

En raison de ses liens présumés avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, le prince Andrew sera officiellement déchu de ses titres royaux. Il a notamment été accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec une mineure à la fin des années 1990.

Une décision historique. Le roi Charles III a officiellement retiré tous les titres royaux, appellations et honneurs à son frère, le prince Andrew, qui sera désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor, a annoncé le palais de Buckingham ce jeudi 30 octobre.

«Sa Majesté a entamé aujourd'hui une procédure officielle visant à retirer au prince Andrew son titre et ses honneurs», peut-on lire le communiqué à propos de celui qui portait le titre d'Altesse Royale depuis sa naissance, en tant que second fils de la reine Elizabeth II.

NEW: Announcement from Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/oetliGfpti — Victoria Murphy (@byQueenVic) October 30, 2025

Le prince Andrew avait reçu le titre de duc d'York, sous lequel il était largement connu, ainsi que ceux de comte d'Inverness et de baron Killyleagh lors de son mariage avec Sarah Ferguson en 1986. Il perdra également ses distinctions honorifiques, notamment l’Ordre de la Jarretière et le titre de Chevalier Grand-Croix de l’Ordre royal de Victoria.

Des sanctions jugées nécessaires

Le frère cadet du Monarque britannique devra impérativement quitter sa résidence du Royal Lodge à Windsor. «Un préavis de résiliation de bail lui a été signifié et il déménagera dans un autre logement privé. Ces sanctions sont jugées nécessaires, malgré le fait qu’il continue de nier les allégations portées contre lui», a déclaré le palais,

«Leurs Majestés tiennent à préciser que leurs pensées et leur profonde sympathie ont été, et resteront, avec les victimes et les survivants de toutes formes d’abus», a-t-il conclu.

Soutenu par son fils, le prince William, Charles III a décidé de retirer les titres et distinctions d'Andrew sans consulter le Parlement en raison de ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Avant son décès en avril dernier, Virginia Giuffre avait affirmé avoir été présentée au duc d'York par l'ancien magnat des affaires et sa complice Ghislaine Maxwell et avoir été contrainte à des relations sexuelles avec lui, alors qu’elle était âgée de 17 ans. Accusation qu'il a toujours nié, notamment lors d'une interview médiatisée en 2019.

Ses filles conservent leurs titres

Après s'être retiré de ses fonctions royales publiques, le prince Andrew s'est vu supprimer ses titres militaires et ses patronages par sa mère en 2022, année où il a conclu un accord à l'amiable avec la présumée victime. Le vendredi 17 octobre dernier, il a annoncé qu'il renoncerait à l'usage de ses titres royaux, ainsi qu'à ses autres titres et distinctions.

Son ex-femme, Sarah Ferguson, quittera également Royal Lodge pour son propre logement, mais ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, conservent leurs titres.

La dernière fois qu'un membre de la famille royale britannique a été officiellement déchu de son titre remonte au prince Ernest Augustus, duc de Cumberland et de Teviotdale en 1917, après qu'il a prêté allégeance à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.