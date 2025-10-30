Venezuela : pourquoi Nicolas Maduro veut-il retirer la nationalité à certains citoyens ?

Face à la présence de soldats américains dans les Caraïbes, Nicolas Maduro accuse certains de ses opposants politiques d’inciter à une invasion américaine et souhaite retirer la nationalité vénézuélienne à tout citoyen appelant à une invasion étrangère.

Perdre sa nationalité, c’est la menace qui plane sur une partie de la population vénézuélienne. Et même si la Constitution l’interdit, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a demandé ce mercredi 29 octobre à la plus haute juridiction du pays de retirer la nationalité à toute personne appelant à une invasion étrangère.

«J’ai soumis à la Cour suprême une requête constitutionnelle (…) afin que les traîtres à la patrie, qui se joignent à une armée étrangère impérialiste pour envahir le Venezuela, puissent être déchus de leur nationalité», a ainsi déclaré Nicolas Maduro lors d’une cérémonie gouvernementale, dans le contexte du déploiement militaire des États-Unis dans les Caraïbes qu'il dénonce.

En effet, depuis quelques mois les États-Unis ont déployé des navires militaires en mer des Caraïbes, dans le cadre de ce que la Maison Blanche présente comme des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. De nombreux bateaux présumés appartenir à des narcotrafiquants ont été bombardés par les forces américaines.

Le président vénézuélien, contre lequel une prime de 50 millions de dollars a été proposée pour tout renseignement permettant d’aboutir à son arrestation, a auparavant dénoncé ces actions comme une «agression armée», accusant Washington d’utiliser le trafic de drogue comme prétexte «pour imposer un changement de régime».

Nicolas Maduro se veut donc être dur face à cette présence américaine et contre tous les Vénézuéliens qu’il considère comme un soutien au gouvernement américain et favorables à une invasion militaire américaine.

Des opposants politiques visés

Dans son viseur, Leopoldo López. L’ancien responsable national du parti Voluntad Popular, exilé à Madrid depuis 2020, est l’un des principaux opposants au président vénézuélien. Alors que Nicolas Maduro avait déjà demandé, ce samedi 25 octobre, de déchoir Leopoldo López de sa nationalité, le chef de l’État du Venezuela a de nouveau accusé, ce mercredi, l’ancien maire de Chacao d’encourager une intrusion de l’armée américaine.

Le dirigeant vénézuélien, au pouvoir depuis 2013, accuse aussi d'autres opposants d'appeler à une invasion américaine. Il vise notamment la prix Nobel de la paix 2025, María Corina Machado, qui vit dans la clandestinité après avoir dénoncé la fraude lors de l'élection présidentielle de 2024, au cours de laquelle le président vénézuélien a proclamé sa réélection.

Les porte-paroles de l'aile la plus radicale du chavisme au pouvoir ont déjà suggéré par le passé de déchoir de leur nationalité plusieurs opposants, les accusant d'être des traîtres à la patrie.

La demande de Nicolas Maduro fait également écho aux centaines d'opposants déchus de leur nationalité au Nicaragua, l'un des principaux alliés du président vénézuélien. La justice ne s'est pas encore prononcée et aucun Vénézuélien de naissance n'en a encore été privé.