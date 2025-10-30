Voici les 5 pays disposant des réserves d’or les plus importantes en 2025

En période de crise, détenir de l'or peut permettre à la monnaie nationale de lutter contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Et certains pays disposent de réserves d'or très conséquentes.

Des nations aux réserves profondes. Certains pays du monde ont des stocks très importants d'or, comme le rapporte Statista, relayant des statistiques du World Gold Council. Voici les cinq pays dotés des plus larges réserves.

Russie (2.330 tonnes)

La Russie se classe au cinquième rang des nations aux plus grandes réserves d'or. Avec 2.330 tonnes, elle devance de justesse la Chine, qui dispose de 2.229 tonnes de ce métal précieux. Les deux pays ont décidé, récemment, de s'offrir des quantités importantes d'or (+352 tonnes pour la Chine les 5 dernières années et +30 tonnes en Russie), afin non seulement de disposer d'actifs tangibles, mais aussi et surtout pour matérialiser leur volonté plus large de se libérer de l’hégémonie du dollar.

France (2.437 tonnes)

La France détient un stock de 2.437 tonnes d'or, ce qui la place à la quatrième place de ce classement prestigieux. Cette propriété importante vient notamment du XIXe siècle. À cette période, dans le cadre du système de l’étalon-or, la Banque de France a souahité participer activement à l’accumulation de ce métal précieux. Sa mission était de garantir la convertibilité du franc en or à tout moment, ce qui impliquait de détenir une réserve significative en métal physique.

Ainsi, entre 1850 et 1914, la France a bâti un stock important, en l'échangeant notamment avec le Proche-Orient et la Russie, en l'achetant par l’intermédiaire de la Banque de France ou encore en l'important de ses colonies (Afrique de l’Ouest, Indochine), parfois sous forme de métaux précieux extraits localement. Ainsi, le pays a acquis plus de 1.000 tonnes d'or au milieu du XXe siècle.

Italie (2.452 tonnes)

L'Italie est le troisième pays du monde en termes de réserves d'or, avec 2.452 tonnes. Il y a quelques années, face à une nouvelle récession, le pays avait pourtant songé à vendre une partie de ses stocks de la banque centrale pour éponger une partie de son déficit public. Ce projet s'appuyait notamment sur un amendement qui autorise les ventes d'or de la Banca d'Italia par l'État.

Allemagne (3.350 tonnes)

Nouveau pays européen de ce classement, l'Allemagne est le deuxième pays disposant des plus grandes réserves d'or, avec 3.350 tonnes. Une nouvelle fois, une explication historique existe. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain a détrôné la livre sterling au rang de monnaie la plus importante. Les banques centrales nationales du monde entier ont alors acheté et vendu leurs monnaies respectives pour maintenir un taux de change fixe entre leurs devises et le dollar américain.

Ensuite, elles échangeaient souvent les dollars obtenus contre de l'or, à un taux fixe de 35 dollars l'once. L'Allemagne vendait ainsi de nombreux marks nouvellement imprimés contre des dollars américains, qu'elle utilisait ensuite pour acquérir des parts du stock d'or de la Réserve fédérale. Ce stock important d'or a ensuite été conservé par le pays. C'est également une raison pour laquelle une grande partie de l'or allemand se trouve encore à New York, malgré le transfert d'une partie de celle-ci à Francfort.

Etats-Unis (8.133 tonnes)

Larges leaders mondiaux en matière de stocks d'or, les Etats-Unis peuvent compter sur 8.133 tonnes de ce métal précieux dans leurs réserves. Dans les années 1930, le pays avait notamment rendu illégal la possession privée d'or, obligeant les Américains à vendre leurs métaux précieux au gouvernement, au tarif de 35 dollars l'once.

À cette période, les stocks d'or du pays ont gonflé jusqu'à atteindre 20.000 tonnes. Un total qui a diminué après que la propriété d'or soit de nouveau légalisée dans les années 1970. Aujourd'hui, ce chiffre est stable, à plus de 8.000 tonnes.