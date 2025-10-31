«C'est vraiment choquant mais c'est Dubaï» : à 849 euros la tasse, le café le plus cher du monde est vendu dans l'émirat

À Dubaï, un établissement propose le café le plus cher du monde, infusé à partir de grains cultivés au Panama. Appelé «Nido 7 Geisha», il est vendu à 3.600 dirhams la tasse, soit 849 euros.

Dubaï, temple de l’extravagance, vient d’en dévoiler une nouvelle. Après avoir visité la plus haute tour du monde, les touristes les plus fortunés pourront faire une pause dans la folie de l’émirat pour savourer le café le plus cher de la planète. Plus qu’une dégustation, c’est une expérience que propose le Judith, l’établissement qui sert ce luxueux breuvage.

Pour la modique somme de 3.600 dirhams, environ 849 euros, les clients du café pourront vivre, dans un espace privé, l’étape de filtration réalisée selon une méthode garantissant une extraction optimale des saveurs, suivie d'une dégustation accompagnée de descriptions détaillées du produit. «C’est vraiment choquant, mais en même temps, c'est Dubaï», a confié Inès, qui réside dans l'émirat.

Des grains de café venus du Panama

Le cofondateur de l’établissement, Serkan Sağsöz, prévoit de vendre 400 tasses de son produit, qu’il décrit comme «du miel, délicat et doux, aux notes florales, blanches comme le jasmin, avec des saveurs d’agrumes comme l’orange et la bergamote, et un soupçon d’abricot et de pêche ».

Ce goût singulier provient des plantations Hacienda La Esmeralda, situées près du volcan Barú, au Panama, où les grains de ce café ont été récoltés. Vingt kilos de ces grains ont été vendus à 524.000 euros lors d’une vente aux enchères. Jamais un café n’avait atteint un tel prix.

«Nous avons senti que Dubaï était l’endroit idéal pour cet investissement», a déclaré Serkan Sağsöz à l'AFP. Une intuition juste : en septembre, l’émirat figurait déjà dans le Livre Guinness des records pour la tasse de café la plus chère du monde, proposée par l’établissement Roasters, pour environ 589 euros.