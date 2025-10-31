«Comme si on m’arrachait le cœur» : un célèbre bodybuilder brésilien meurt juste après le décès de son chat

Un champion de culturisme et influenceur brésilien est décédé subitement à l'âge de 31 ans d'un AVC, le 20 octobre dernier. Selon sa mère, il serait mort de chagrin, le cœur brisé par la disparition de son chat.

Une immense peine. Le bodybuilder brésilien Ricardo Nolasco dos Santos, connu sous le nom de Kadu Santos, est décédé à l'âge de 31 ans d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 20 octobre dernier à Novo Hamburgo, capitale de l'État du Rio Grande do Sul (Brésil), juste après la perte de son chat, Baki.

Selon sa mère, Iva Nolasco, l'homme traversait «une semaine d'émotion et de souffrance» après le décès de son animal, «qu'il considérait comme son fils». «Sa tension artérielle a augmenté jusqu'à ce que, samedi, pour se distraire, il aille dîner avec sa fiancée [...] où il s'est plaint d'un mal de tête, a eu des convulsions et a été victime d'un AVC», a-t-elle ajouté.

Malgré tout, rien ne peut médicalement relier les deux événements.

Des fiançailles en juillet dernier

Au cours de sa carrière, Kadu Santos a été sacré 11 fois champion de culturisme et deux fois champion toutes catégories d'une importante compétition régionale de musculation. Il était également entraîneur personnel et consultant en ligne, où il partageait régulièrement ses séances intensives et ses compétitions à sa communauté de plus de 13.000 abonnés sur Instagram.

Cette tragédie est intervenue près de trois mois après ses fiançailles avec Sabrina Wollman, sa compagne depuis août 2021. «Si j'avais su que notre vie se terminerait ainsi, je referais tout pareil, car ce furent les quatre plus belles années de ma vie et je sais que ce furent les vôtres aussi», a-t-elle écrit dans un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

La jeune femme a aussi évoqué leur chat, déclarant : «Aujourd'hui, je comprends que notre Baki nous a quittés parce qu'il est impossible qu'un monde existe sans que vous soyez ensemble. Nous nous reverrons dans la vie d’après, mon amour».

Au moment du décès de la bête, elle avait écrit : «Te perdre si soudainement, c’est comme si on m’arrachait un morceau du cœur».