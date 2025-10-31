Considérée comme éteinte, cette espèce d’araignée réapparait 40 ans après sa dernière observation

En danger critique d'extinction et considérée comme éteinte au Royaume-Uni selon les experts, l'«araignée-loup», ou a ulonia albimana, a été de nouveau identifiée au sein d'une réserve naturelle isolée.

Un retour inespéré. Plusieurs décennies après avoir été considérée comme éteinte au Royaume-Uni, une espèce d'arachnide a été retrouvée dans un lieu uniquement accessible par voie maritime. Une «découverte inoubliable» pour l'entomologiste responsable de cette trouvaille, comme le rapporte la BBC.

Quarante ans après avoir été observée pour la dernière fois, en 1985, cet être vivant surnommé «araignée-loup» a été vu dans la réserve naturelle de Newtown du National Trust, sur l'île de Wight. Celle-ci se situe à seulement 2 km du lieu où l'animal a été observé pour la dernière fois.

Face à cette petite araignée aux pattes orange, l'entomologiste Graeme Lyons, accompagné de son collègue Mark Telfer, a décrit cette découverte comme «inoubliable». Il explique : «Découvrir une espèce que l'on croyait disparue depuis 40 ans est passionnant et témoigne de la façon dont une gestion appropriée de l'habitat, combinée à la curiosité et à la collaboration, peut donner des résultats remarquables».

«l'une des redécouvertes les plus épiques d'"espèces perdues" de ce siècle»

Ces arachnides sont associés aux loups, car elles opèrent de la même manière qu'eux lors de leurs chasses en poursuivant les proies avant de les charger en bondissant. Le National Trust, association nationale qui œuvre pour protéger certains sites d’intérêt collectif, précise que les techniques de prédation de cette araignée restent méconnues. L'espèce est cependant réputée pour sa toile fragile.

Helen Smith, spécialiste de ces êtres à huit pattes au centre de conservation pour la Société britannique d'arachnologie, a expliqué : «La remarquable découverte de cette élégante petite araignée sur l'île de Wight est l'une des redécouvertes les plus épiques d'"espèces perdues" de ce siècle en Grande-Bretagne».

Elle souligne notamment le contexte inespéré de ce retour. «Les échecs répétés de sa localisation sur ses anciens sites, où son habitat ouvert a disparu, laissaient présager qu'il avait rejoint la triste liste des espèces disparues du pays», a-t-elle expliqué.

Helen Smith poursuit en affirmant que «non seulement l'araignée a ulonia albimana avait un endroit où se maintenir, mais aussi, espérons-le, un endroit où elle peut désormais prospérer».