Espagne : la Sagrada Familia devient officiellement l'église la plus haute du monde

La Sagrada Familia est devenue la plus haute église du monde, culminant depuis le 30 octobre à près de 163 mètres. La structure barcelonaise devance l'église principale d'Ulm (Allemagne) et devrait continuer à s'élever, dans les prochains mois.

Toujours plus haut. En perpétuelle construction depuis sa création, en 1882, la Sagrada Familia de Barcelone (Espagne) vient de se hisser à 163 mètres mètres de haut, faisant ainsi d'elle la plus haute église du monde. A terme, elle devrait atteindre une hauteur de 172 mètres.

Après une interruption durant la période du covid-19, les travaux menés au sein de la Sagrada Familia lui ont permis de voir sa taille augmenter de plusieurs mètres, ces derniers mois. Elle culmine depuis le 30 octobre à 162,9 mètres, soit 1,4 mètre de plus que l'église d'Ulm.

Juin 2026 : Léon XIV pourrait assister à la présentation de l'église finalisée

La ville de Barcelone a notamment intensifié les constructions de l'église en marge du centenaire de la mort d'Antoni Gaudi, célébrissime architecte auteur du deuxième monument le plus visité d'Espagne. La plus haute tour de l'église catalane devrait être achevée en juin 2026, a annoncé jeudi 30 octobre le comité gérant ce projet historique.

Le pape pourrait même assister à la présentation de l'église, enfin sous sa forme aboutie, l'an prochain. «Une invitation a été lancée au Saint-Père, elle se trouve au Vatican et nous espérons obtenir une réponse dans le courant du mois», a ainsi déclaré Esteve Camps, président délégué du comité de construction de la basilique.

La messe commémorative du centenaire de la mort de Gaudi, prévue le 10 juin prochain, pourrait coïncider avec l'achèvement de la tour de Jésus-Christ, plus haute d'entre toutes avec ses 172,5 mètres.

Antoni Gaudi, qui est décédé à Barcelone à l'âge de 73 ans, avait limité la hauteur maximale de la Sagrada Familia à celle de la montagne de Montjuic, toute proche de la ville de Barcelone, dont la colline mesure 177 mètres.

Architecture, décors, mosaïques... l'âme omniprésente d'Antoni Gaudi

A la fin du XIXe siècle, Antoni Gaudi reprenait la construction d'une église dédiée à la Sainte Famille démarrée dès 1866. Le chantier démarrant en 1882, l'architecte se place à la tête de ce projet ambitieux dès l'année suivante, à seulement 31 ans.

© Unsplash / Csaba Veres

Il ambitionnait de faire de cette église un lieu beaucoup plus audacieux que son prédécesseur et installe même un atelier directement au sein de l'église, sachant qu'il ne verrait pas lui-même la fin de cette construction.

A la fin de sa vie, il y passait l'essentiel de son temps, dormant et habitant sur place. Il est à l'origine non seulement de l'architecture du bâtiment mais aussi de ses décors, de ses mosaïques et même du mobilier liturgique.