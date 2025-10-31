Etats-Unis : une tentative d'attentat déjouée dans le Michigan pour le week-end d'Halloween

Le directeur du FBI Kash Patel a annoncé, ce vendredi 31 octobre, l'arrestation de plusieurs personnes, dans l'État du Michigan, qui prévoyaient de mener une attaque terroriste au cours du week-end de Halloween.

Un potentiel carnage évité aux États-Unis. Alors que le week-end de Halloween est l'un des plus importants du pays, une «potentielle attaque terroriste» a été déjouée dans le Michigan comme l'a indiqué Kash Patel, directeur du Federal Bureau of Investigation.

«Ce matin, le FBI a déjoué un attentat terroriste potentiel et arrêté plusieurs individus dans le Michigan, soupçonnés de préparer une attaque violente pour le week-end d'Halloween (...). Merci aux hommes et aux femmes du FBI et des forces de l'ordre du monde entier qui veillent jour et nuit et qui accomplissent notre mission de défense du territoire», a-t-il publié sur X.

This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025

Un infiltré du FBI a déclenché l'alerte

Selon les médias américains, les individus arrêtés échangeaient sur un canal de discussion en ligne, évoquant «une attaque inspirée de Daesh» tout en faisant référence à la «date de la citrouille» et des entraînements à l'AK-47.

Le salon de discussion des potentiels assaillants a été infiltré par un agent du FBI, qui a suivi l'évolution du groupe, jusqu'à ce que plusieurs membres décident de partir s'entraîner sur un stand de tir avec de AK-47, «tirant un grand nombre de cartouches et s'entraînant au rechargement tactique à grande vitesse».

Pour l'heure, les logements des individus ont été perquisitionnés par les autorités locales, comme l'a indiqué CNN.