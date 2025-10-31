États-Unis : Washington freine la livraison de missiles Tomahawk à l’Ukraine

Washington hésite à franchir une nouvelle étape dans son soutien à Kiev. Malgré le feu vert du Pentagone, Donald Trump freine la livraison de missiles Tomahawk à l’Ukraine, capables de frapper en profondeur le territoire russe.

Le Pentagone a donné son feu vert, mais la Maison Blanche freine encore. Les États-Unis pourraient fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk à longue portée, capables d’atteindre jusqu’à 1 600 kilomètres, sans pour autant menacer leurs propres stocks. L’évaluation du Pentagone, transmise début octobre, a rassuré les alliés européens, qui estiment que Washington n’a désormais plus d’excuses pour retarder ces livraisons.

Mais la décision finale revient à Donald Trump. Le président américain, qui a rencontré Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche il y a quelques semaines, a clairement affiché sa réticence. Devant les caméras, il a déclaré que les États-Unis «avaient besoin» de ces missiles pour protéger leur territoire. Un discours en rupture avec ses propos tenus quelques jours plus tôt, où il se disait prêt à envisager leur transfert à Kiev.

Une livraison qui pourrait nuire aux relations entre Washington et Moscou

Selon CNN, ce revirement serait intervenu après un appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Le président russe aurait minimisé l’impact militaire des Tomahawk, tout en avertissant qu’une telle livraison nuirait gravement aux relations entre Washington et Moscou. Dans les coulisses, le Pentagone reste prêt à agir.

Des plans de livraison ont été préparés pour permettre une mise à disposition rapide en cas de feu vert présidentiel. Reste une question : comment l’Ukraine utiliserait-elle ces missiles ? Les Tomahawk se tirent généralement depuis des navires ou des sous-marins, or la marine ukrainienne est aujourd’hui affaiblie. Des lanceurs terrestres américains pourraient être fournis, ou adaptés localement par Kiev, comme cela avait déjà été fait avec les missiles Storm Shadow britanniques.

Sur X, Volodymyr Zelensky a rappelé que l’Ukraine comptait renforcer ses capacités de frappe à longue portée d’ici la fin de l’année. Une manière d’exercer une pression politique supplémentaire sur Washington, tout en envoyant un message clair à Moscou.