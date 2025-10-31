Gaza : Israël a reçu de la Croix-Rouge trois dépouilles

Trois corps non identifiés ont été remis vendredi à l’armée israélienne via la Croix-Rouge. Ces dépouilles ont été transférées pour identification, tandis qu’Israël accuse le Hamas de retarder la restitution des corps prévue par l’accord de trêve.

L’armée israélienne a indiqué dans la soirée du 31 octobre avoir reçu trois corps non identifiés en provenance de Gaza par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Selon une source militaire israélienne citée par l’AFP, «nous ne savons pas si les corps qui nous ont été rendus sont ceux d’otages».

Tsahal a toutefois précisé que, «d’après nos renseignements, nous ne pensons pas qu’il s’agisse de corps d’otages». Les dépouilles ont été transférées au laboratoire médico-légal pour identification.

Des retards dans la restitution des otages

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé dans un communiqué que ses équipes «avaient facilité le transfert de trois défunts aux autorités israéliennes».

Depuis le début de la trêve négociée par les États-Unis avec Israël, le Hamas a restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu’il avait accepté de remettre, en plus des trois corps reçus vendredi. Le mouvement palestinien a également libéré les vingt otages survivants encore détenus.

Israël reproche au Hamas de ne pas respecter les délais fixés par l’accord, accusant le groupe d’agir trop lentement. De son côté, le Hamas affirme avoir besoin de temps pour retrouver les corps ensevelis sous les ruines de Gaza.