Législatives aux Pays-Bas : la droite radicale de Geert Wilders battue par les centristes, selon les résultats officiels

Donnée dans un premier temps battue, puis en tête des élections législatives, l’extrême droite néerlandaise de Geert Wilders a finalement été battue par le parti centriste pro-européen, le D66.

Un scrutin attendu et de nombreux retournements de situation. Selon les projections de l'agence de presse locale ANP, le parti centriste D66 de Rob Jetten est le vainqueur des élections législatives néerlandaises, devançant le PVV de Geert Wilders, un temps en tête dans les résultats.

Toujours selon l'ANP, le décompte des voix indique que le leader d'extrême droite n'a pas réussi à combler son retard sur son adversaire, qui semble bien placé pour devenir le plus jeune dirigeant de la cinquième économie de l'Union européenne.

Avec encore une circonscription et les votes des Néerlandais à l'étranger à compter, Rob Jetten détient une avance de 15.155 voix sur Geert Wilders, alors que les expatriés ont historiquement voté pour des partis plutôt à gauche ou au centre. Lors des dernières élections en 2023, le D66 avait devancé le PVV de près de 3.000 votes par correspondance.

Geert Wilders mis hors-jeu avant même le résultat

«Merci pour votre confiance. Nous sommes le plus grand parti des Pays-Bas ! Nous allons maintenant œuvrer pour tous les Néerlandais», a déclaré Rob Jetten sur son compte X.

«Les électeurs se sont exprimés. Nous espérions un autre résultat, mais nous sommes restés fidèles à nous-mêmes», avait déclaré sur X pour sa part Geert Wilders, le dirigeant de 62 ans, à l'annonce des premiers résultats, ce mercredi 29 octobre.

Quel que soit le résultat définitif, Geert Wilders n'aurait pas été désigné, a priori, Premier ministre, les principaux autres partis ayant exclu toute nouvelle collaboration avec lui, le jugeant peu fiable ou ses opinions trop peu acceptables.

Les élections aux Pays-Bas étaient suivies de près en Europe car elles devaient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout dans le continent, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.