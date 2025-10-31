«Les ennemis doivent se frotter les mains» : un colonel ukrainien montre son chien sur TikTok et dévoile des cartes secrètes

Un colonel ukrainien a publié sur TikTok une séquence tournée dans un poste de commandement, où apparaissaient son chien, mais aussi des cartes militaires et des documents confidentiels en arrière-plan. Les images ont été rapidement supprimées.

Une simple vidéo TikTok a mis l’armée ukrainienne dans l’embarras. En voulant filmer son chien dans son bureau, un colonel a laissé apparaître des cartes et des documents confidentiels en arrière-plan.

Sur les images diffusées sur TikTok, il était possible de distinguer des cartes d’état-major et des écrans révélant des informations stratégiques. L’incident a sérieusement embarrassé l’armée ukrainienne, qui a fait disparaître les publications.

Une enquête a été ouverte

Selon le média 7sur7, les clichés auraient été pris dans un poste de commandement avancé. Le colonel Valentin Manko, à l’origine de la vidéo, y mettait en scène son chien dans une ambiance détendue. Sauf qu’autour de lui, des documents estampillés «strictement confidentiels» étaient bien visibles.

Sur Telegram, l’activiste militaire Serhij Sternenko s’en est aussitôt indigné : «Publier de telles images pourrait aider l’ennemi». La plate-forme InformNapalm a renchéri en ironisant : «Les ennemis doivent se frotter les mains».

Face à la polémique, l’officier a tenté de désamorcer la situation. Il a assuré qu’il ne s’agissait que de «matériel d’entraînement obsolète» et qu’il n’y avait «rien de secret» dans les documents visibles. Une défense qui n’a pas suffi à apaiser la controverse.

L’état-major ukrainien a confirmé l’ouverture d’une enquête interne. Selon le média ukrainien Censor.net, il a précisé qu’une évaluation était en cours afin de déterminer si les documents apparaissant dans la vidéo contenaient ou non des informations classifiées.