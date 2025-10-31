Ouragan Melissa : au moins 19 morts en Jamaïque, selon une ministre

L'ouragan Melissa a fait au moins 19 morts en Jamaïque, a indiqué jeudi soir la ministre de l'Information Dana Morris Dixon, citée par les médias locaux. Il avait déjà fait au moins 30 morts lors de son passage en Haïti.

Un drame environnemental et humanitaire. Dopé par le changement climatique mais désormais affaibli, l'ouragan Melissa est arrivé jeudi soir aux Bermudes après son passage destructeur en Jamaïque, où il a fait au moins 19 morts selon le gouvernement local.

Il avait déjà lourdement frappé Cuba et Haïti, où au moins 30 morts sont à déplorer. De nombreuses personnes sont encore portées disparues.

«Le bilan confirmé est désormais de 19 morts», dont neuf à l'extrémité ouest de l'île, a déclaré la ministre. L'ouragan Melissa a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.