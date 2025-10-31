P. Diddy : le magnat du hip-hop a été transféré dans une nouvelle prison du New Jersey pour traiter sa toxicomanie

L’ancien rappeur P.Diddy a été transféré dans une prison du New Jersey, près de New York, ce jeudi. Il continuera à y purger sa peine de quatre ans et deux mois dans l’affaire de violences sexuelles dont le procès, qui avait duré sept semaines entre mai et juillet dernier, avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse outre-Atlantique.

Le fondateur du label Bad Boy Records intègre un centre pénitentiaire au régime de sécurité plus léger. Selon le registre du Bureau fédéral des prisons ce vendredi 31 octobre, le magnat américain du hip-hop, Sean «Diddy» Combs, a été transféré la veille à Fort Dix, à 130 km au sud de New York. Un établissement demandé par ses avocats, car il propose un programme spécial de traitement de la toxicomanie qui, s’il est suivi avec succès, pourrait réduire sa peine.

Arrêté en septembre 2024, l’homme d’affaires était jusque-là détenu dans la prison du MDC-Brooklyn, réputée pour son insalubrité.

D’après le registre du Bureau fédéral des prison, l’ancienne star du hip-hop est libérable le 8 mai 2028. Une date qui prend en compte le temps déjà passé derrière les barreaux et de possibles remises de peine pour bonne conduite en détention.

Diddy a purgé 14 mois de sa peine de 50 mois

Le 3 octobre dernier, P. Diddy a écopé de cinquante mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que de 500.000 dollars d’amende (près de 433.497 euros). Ses avocats ont fait appel de cette peine et de sa condamnation intervenue en juillet et leur client a demandé à une cour d’appel fédérale d’accélérer son appel concernant sa condamnation pour deux chefs d’accusation liés à la prostitution, arguant qu’il pourrait purger sa peine de prison avant que son appel ne soit entendu, selon le calendrier normal.

«Il est essentiel d’accélérer le calendrier des audiences et des plaidoiries afin de garantir que l’appel de M. Combs ne devienne pas sans objet pendant que l’appel est en instance», a demandé l’avocate de la défense Alexandra Shapiro dans un nouveau dossier, consulté par ABC.

La juriste a notamment souligné que P. Diddy avait déjà purgé environ 14 mois de sa peine de 50 mois, et qu’il était difficile de savoir combien de temps supplémentaire il allait finalement passer en prison, en raison de son éligibilité potentielle à des réductions de peine. Dans son appel, l’ancien rappeur prévoit de faire valoir devant la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis que les procureurs ont mal appliqué la loi.

La défense dénonce l'utilisation abusive du «Mann Act»

«L’appel de Sean [Combs] contestera l’utilisation abusive de la loi Mann, loi tristement célèbre à l’histoire sordide, pour le poursuivre pour avoir eu des relations sexuelles avec des adultes consentants», a déclaré Alexandra Shapiro. Cette loi criminalise le fait de transporter des femmes ou des jeunes filles d'un État à un autre «dans un quelconque but immoral».

Le fondateur du label Bad Boy Records a déclaré que les chefs d’accusation retenus contre lui ne devraient pas s’appliquer, car il n’avait aucun motif financier pour transporter des escortes masculines. Il a plutôt déclaré qu’il voulait les regarder avoir des relations sexuelles avec ses petites amies.

Les jurés d’un tribunal fédéral de New York avaient déjà rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs portées contre l’ancien rappeur, lui épargnant l’emprisonnement à perpétuité. Juste avant de recevoir sa peine, «Diddy» avait présenté des excuses à ses deux principales victimes, qualifiant son comportement de «répugnant, honteux et maladif». «J’étais malade. Malade à cause de la drogue, j’étais hors de contrôle», avait-il assumé.