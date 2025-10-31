«Sa peau s’est détachée de son corps» : un homme «ébouillanté vivant» après une douche à 58 °C dans un hôtel

Un américain a été «ébouillanté vivant» après avoir pris une douche dans un hôtel à San José (États-Unis) en mai dernier. La famille a déposé plainte pour homicide involontaire.

Une scène d'horreur. Terril Johnson, un ancien marine américain de 72 ans, est décédé «ébouillanté vivant» lors de son séjour dans l'hôtel Fairfield by Marriott Inn & Suites San Jose Airport, en Californie (États-Unis), en mai dernier.

Selon la plainte déposée par sa famille le 15 octobre et consultée par LA Times, le septuagénaire avait pris une douche après un trajet de six heures depuis Los Angeles, venu assister à la remise des diplômes de sa petite-fille à l'université d'État de San José le lendemain.

Son petit-fils, qui séjournait dans une chambre voisine, l'a ensuite retrouvé inconscient et partiellement immergé dans une eau si chaude qu'il s'est brûlé en tentant de le secourir.

«Il ne s’agit pas d’un accident isolé»

Malgré les tentatives de réanimation, sa famille «a été contrainte de regarder avec horreur sa peau se détacher de son corps», selon le document. Les avocats de la défense ont affirmé qu'il a été «pratiquement ébouillanté vivant».

Le médecin légiste du comté de Santa Clara a conclu que Terril Johnson est décédé d'une grave brûlure couvrant 33 % de son corps. La durée exacte de son immersion reste inconnue, mais l'avocat de la famille a précisé qu'elle n'a duré que «peu de temps».

La plainte contre l'établissement, pour homicide involontaire et négligence ayant causé une détresse émotionnelle, mentionne que la température de l'eau atteignait 58 °C, bien au-delà de la limite maximale de 49 °C imposée par le code de plomberie californien.

«Il ne s’agit pas d’un accident isolé. C’est le résultat direct d’une négligence grave et d’un manquement à des obligations élémentaires en matière de sécurité», peut-on lire.