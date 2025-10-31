Shenzhou-21 : tout savoir sur cette mission spatiale chinoise habitée qui décolle ce vendredi

Shenzhou-21, la seizième mission spatiale habitée chinoise, s'apprête à être lancée, ce vendredi 31 octobre, vers la station orbitale Tiangong. Elle transportera trois ingénieurs chinois et plusieurs rongeurs.

Un moment historique. Ce vendredi 31 octobre, à 16h44 heure française, la Chine fera décoller une fusée Longue Marche 2F en direction de l'espace.

Le lanceur mettre en orbite un vaisseau Shenzhou, qui signifie «Vaisseau divin» en chinois, avec à son bord trois ingénieurs et plusieurs rongeurs. Cette seizième mission spatiale habitée pour la Chine sera la dixième ayant pour destination la Station spatiale chinoise (CSS), aussi appelée Tiangong.

Après le décollage, effectué depuis le Centre de lancement de Jiuquan, dans le nord de la Chine, la mission devrait durer environ six mois. Elle permettra notamment de poursuivre les activités scientifiques et les opérations de maintenance de la station spatiale chinoise.

L'astronaute chinois le plus jeune

Sans développer plus précisément l'expérience qu'elle y mènera, l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA) a également annoncé que quatre souris, deux mâles et deux femelles, feront partie du voyage. Elles seront les sujets des premières expériences réalisées en orbite par la Chine sur des rongeurs, a expliqué Zhang Jingbo, porte-parole de l'Agence.

Plus que cette singularité, cette mission sera celle du plus jeune ingénieur de l'histoire du pays à s'envoler pour l'espace : Wu Fei, tout juste 32 ans.

«Je me sens incroyablement chanceux», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse prévue en marge de ce départ, jeudi 30 octobre. «Que mon rêve puisse s'intégrer dans le glorieux parcours du programme spatial chinois est la plus grande chance que cette époque m'ait accordée». Il occupera un poste d'opérateur.

Wu Fei a parlé à la presse quelques heures avant le grand départ prévu ce vendredi © REUTERS / Maxim Shemetov

Au moment de révéler le nom des trois astronautes concernés par ce voyage, le 29 octobre, la Chine a également présenté le commandant, Zhang Lu, ainsi que l'opérateur scientifique de la mission, Shang Hongzhang.

Le commandant a quant à lui insisté sur sa confiance au sujet de la capacité de son équipe à «rendre compte» de sa mission «avec succès». La Chine est le seul pays, avec les Etats-Unis et la Russie, à être capable d'envoyer en autonomie des êtres humains dans l'espace.

Un «rêve spatial» bientôt devenu réalité ?

Après avoir fait atterrir des sondes sur Mars et la Lune, Pékin assure vouloir envoyer des astronautes sur le satellite naturel de la Terre d'ici à 2030, et même y construire une base.

Une ambition qui permettrait de répondre au programme américain Artemis II, qui a prévu d'amener quatre astronautes nord américains en orbite lunaire (sans alunissage) dès l'an prochain, avant d'y reposer le pied avec Artemis III, pour le moment prévue mi-2027.

Depuis une trentaine d'années, la Chine a développé massivement son programme spatial. En 2019, le pays avait réussi à poser un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. L'année suivante, la Chine a rapporté des échantillons de la face visible de la Lune et finalisé Beidou, son propre système de navigation par satellite.

L'empire du milieu a ainsi injecté des milliards d'euros dans son programme afin de rattraper ses rivaux américains et russes et réaliser ce que le président Xi Jinping appelle le «rêve spatial» du peuple chinois.