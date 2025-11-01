Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Grande-Bretagne : plusieurs personnes poignardées à bord d'un train

[© Paul ELLIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs personnes ont été poignardées dans un train en Grande-Bretagne. Aucun détail n'a été divulgué concernant le nombre de personnes poignardées, ni la gravité de leurs blessures.

Deux hommes ont été interpellés après qu’un incident impliquant «plusieurs personnes» poignardées a éclaté à bord d’un train de la compagnie LNER. «Deux suspects ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue», a confirmé Shabana Mahmood, ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni.

 

 

Les faits se sont produits à Huntingdon, dans le Cambridgeshire. La British Transport Police a rapidement réagi après l’arrêt d’un train, tandis que des officiers armés ont été dépêchés sur place à la suite d’appels passés au 999 vers 19h39 GMT. Plus de trente policiers ont été mobilisés. Aucun détail n’a encore été communiqué sur le nombre de victimes ni sur la gravité des blessures.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié d'«extrêmement préoccupante» cette agression au couteau. «Cet incident épouvantable survenu dans un train près de Huntingdon est extrêmement préoccupant», a-t-il écrit sur le réseau social X. 

Un porte-parole de la police du Cambridgeshire a confirmé que «deux hommes ont été arrêtés par la police ce soir après l’intervention de plus de trente agents à la gare de Huntingdon. Nous avons été appelés à 19h39 à la suite de signalements faisant état de plusieurs personnes poignardées dans un train. L’incident est toujours en cours et la route A1307 est fermée à l’approche du centre-ville».

Le trafic ferroviaire interrompu

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés courant sur le quai et une forte présence des forces de l’ordre autour de la gare.

Le site de la compagnie LNER a confirmé que «les services d’urgence interviennent entre Stevenage et Peterborough». L’ensemble des lignes sont actuellement suspendues, les trains pouvant subir jusqu’à 60 minutes de retard ou des modifications de trajet. «D’importantes perturbations sont à prévoir jusqu’à la fin de la journée», précise le communiqué.

Sur le même sujet Grande-Bretagne : l'auteur d'une attaque au produit chimique serait mort noyé Lire

Le député de Huntingdon, Ben Obese-Jecty, a déclaré sur X : «Je suis informé de l’incident et cherche à obtenir davantage de détails. Mes pensées accompagnent les victimes et toutes les personnes concernées.»

Grande-BretagneAttaqueattaque au couteauTrain

À suivre aussi

Grande-Bretagne : un athlète suspendu par sa fédération à cause de ses publications sur OnlyFans
Charles III rencontrera le Pape Léon XIV dans le cadre de l'Année jubilaire
Un violeur «prédateur» pourrait avoir transmis le VIH à des centaines d’hommes d'après la police britannique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités