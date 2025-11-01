Grande-Bretagne : plusieurs personnes poignardées à bord d'un train

Plusieurs personnes ont été poignardées dans un train en Grande-Bretagne. Aucun détail n'a été divulgué concernant le nombre de personnes poignardées, ni la gravité de leurs blessures.

Deux hommes ont été interpellés après qu’un incident impliquant «plusieurs personnes» poignardées a éclaté à bord d’un train de la compagnie LNER. «Deux suspects ont été immédiatement arrêtés et placés en garde à vue», a confirmé Shabana Mahmood, ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni.

I am deeply saddened to hear about the stabbings in Huntingdon.



My thoughts go out to all those affected.



Two suspects have been immediately arrested and taken into custody.



I am receiving regular updates on the investigation.



I urge people to avoid comment and… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 1, 2025

Les faits se sont produits à Huntingdon, dans le Cambridgeshire. La British Transport Police a rapidement réagi après l’arrêt d’un train, tandis que des officiers armés ont été dépêchés sur place à la suite d’appels passés au 999 vers 19h39 GMT. Plus de trente policiers ont été mobilisés. Aucun détail n’a encore été communiqué sur le nombre de victimes ni sur la gravité des blessures.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié d'«extrêmement préoccupante» cette agression au couteau. «Cet incident épouvantable survenu dans un train près de Huntingdon est extrêmement préoccupant», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Un porte-parole de la police du Cambridgeshire a confirmé que «deux hommes ont été arrêtés par la police ce soir après l’intervention de plus de trente agents à la gare de Huntingdon. Nous avons été appelés à 19h39 à la suite de signalements faisant état de plusieurs personnes poignardées dans un train. L’incident est toujours en cours et la route A1307 est fermée à l’approche du centre-ville».

Le trafic ferroviaire interrompu

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés courant sur le quai et une forte présence des forces de l’ordre autour de la gare.

🚨 BREAKING: Watch armed police storm the train in Huntingdon - reports of as many as 10 people stabbed, two arrested. I hope nobody is seriously hurt…it doesn’t look good 💔pic.twitter.com/nRIaYV1MNy — Patrick Christys (@PatrickChristys) November 1, 2025

Le site de la compagnie LNER a confirmé que «les services d’urgence interviennent entre Stevenage et Peterborough». L’ensemble des lignes sont actuellement suspendues, les trains pouvant subir jusqu’à 60 minutes de retard ou des modifications de trajet. «D’importantes perturbations sont à prévoir jusqu’à la fin de la journée», précise le communiqué.

Le député de Huntingdon, Ben Obese-Jecty, a déclaré sur X : «Je suis informé de l’incident et cherche à obtenir davantage de détails. Mes pensées accompagnent les victimes et toutes les personnes concernées.»