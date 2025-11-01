Grèce : deux morts et une dizaine de blessés dans une fusillade

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade sur l'Île grecque de Crète ce samedi. Le tragique événement pourrait être lié à une vendetta, selon les médias locaux.

Un règlement de compte ? Dans le village central de Vorizia, en Crète, des hommes ont ouvert le feu sur des maisons, faisant deux victimes, dont une femme de 50 ans. Une dizaine de personnes ont également été blessées dans la fusillade, menée avec des fusils d'assaut et des fusils de chasse, rapporte l'agence de presse officielle ANA. Une maison en construction avait déjà été la cible d'explosifs, quelques heures avant l'incident.

Rapidement, des forces de l'ordre armées ont sécurisé la zone pour encadrer l'évacuation des blessés par des ambulances, a révélé la télévision publique ERT. Les assaillants sont pour l'instant en fuite, après avoir réussi à échapper à la police via un ravin. Selon l'Agence France Presse, le chef de la police grecque serait en route vers le village, avec des renforts. Sur place, les autorités procèdent déjà à des fouilles de maisons.

La possibilité d'une vendetta

En Crète, les vendettas sont courantes. Ces règlements de compte entre familles font souvent des victimes collatérales et les enquêteurs ne semblent pas exclure cette possibilité dans le cas présent. De ce fait, la possession illégale d'armes à feu est très répandue sur l'Île, et les fêtes de village ou les mariages donnent souvent lieu à des tirs de célébration.

À titre d'exemple, le 26 octobre, un jeune homme de 23 ans avait abattu par accident un homme de 52 ans lors d'une fête de village. Il y a plusieurs années, une campagne anti-arme publique de grande ampleur avait été menée, afin de sensibiliser la population et de l'inciter à se défaire de ses armes. Elle n'avait toutefois pas eu l'effet escompté.