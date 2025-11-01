Kenya : un glissement de terrain provoque la mort de 21 personnes, 30 sont portées disparues

Un violent glissement de terrain, provoqué par des pluies torrentielles dans l’ouest du Kenya, a coûté la vie d'au moins 21 personnes et laissé 30 autres portées disparues, a annoncé samedi le ministre de l’Intérieur.

Un dramatique glissement de terrain survenu vendredi dans l’ouest du Kenya a provoqué la mort d’au moins 21 personnes, tandis que 30 sont portées disparues, a indiqué samedi le ministre de l’Intérieur kényan, Kipchumba Murkomen. L’éboulement a été déclenché par des pluies torrentielles liées aux conditions climatiques de la saison qui ont fragilisé les versants dans une région déjà vulnérable.

«Nous avons suspendu nos opérations de recherche et de sauvetage pour aujourd’hui, mais celles-ci reprendront dimanche», a écrit le ministre Murkomen sur le réseau X, précisant que les efforts de localisation des victimes se poursuivront dès que les conditions le permettront.

les opérations de recherche et de sauvetage suspendues

Le Kenya traverse une saison des pluies particulièrement intense, alimentée par le phénomène climatique El Niño, qui a déjà provoqué l’an dernier des inondations et glissements meurtriers dans plusieurs États d’Afrique de l’Est. L’association de pluies abondantes, de sols saturés et de reliefs instables contribue à faire des zones de versant des terrains à haut risque.

La force du glissement a enseveli des habitations et des infrastructures locales. Les équipes de secours, confrontées à des accès difficiles et à des conditions météorologiques défavorables, cherchent à retrouver les disparus sous les décombres et à secourir les blessés.

Le gouvernement kényan a annoncé l’ouverture d’une enquête pour évaluer l’origine exacte du glissement, qu’il s’agisse d’un affaissement naturel des sols ou d’un effet amplifié par l’érosion, la déforestation ou l’urbanisation non maîtrisée.