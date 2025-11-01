La République dominicaine intercepte un bateau de narcotrafiquants en plein déploiement militaire américain

Les forces de l'ordre de République dominicaine ont intercepté jeudi un bateau transportant 650 paquets de cocaïne, lors d'une opération menée en plein déploiement militaire des États-Unis dans la région.

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'il n'y avait plus de transport de drogues par voie maritime dans les Caraïbes après avoir ordonné en août des manœuvres avec des navires de guerre et des avions de combat. «Les bateaux de drogue ne viennent plus», a-t-il assuré.

Les États-Unis, qui ont envoyé une flotte dans les Caraïbes, procèdent à des frappes aériennes sur place, ainsi que dans le Pacifique, contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des narcotrafiquants. Au total, le gouvernement Trump a revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant selon lui 62 morts, sans apporter la preuve de liens entre ces personnes et le narcotrafic.

Un bateau en provenance d’Amérique du Sud

Le bateau intercepté jeudi a été arraisonné à Baní, au sud de la République dominicaine, «en provenance d'Amérique du Sud», a indiqué la Direction nationale de contrôle des drogues (DNCD), sans indiquer le pays d'origine ni le poids de la drogue saisie mais en précisant que deux Dominicains avaient été arrêtés.

La DNCD affirme que ce «coup porté aux structures criminelles» réaffirme son engagement à «refuser l'utilisation de ses eaux juridictionnelles aux réseaux de trafic de drogue nationaux et internationaux».