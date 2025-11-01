Maldives : une interdiction du tabac pour les personnes nées après 2007 mise en application

Cette île de l'archipel indien met en application dès ce 1er novembre une interdiction de consommation et de vente de cigarettes aux personnes nées après 2007.

Les Maldives deviennent le seul pays au monde à bannir le tabac à toute une génération. Les personnes concernées sont celles nées après le 1er janvier 2007. Cette interdiction est mise en place dès ce 1er novembre 2025. Le Conseil des ministres l’avait adoptée en avril dernier.

Ce texte prévoit d'étendre l'interdiction même lorsque ces générations seront majeures. Le gouvernement voit l’impact du tabagisme comme la cause principale des maladies cardiaques mais également des cancers. Aux Maldives, c'est 21,8% des personnes âgées entre 15 et 29 ans qui fument du tabac.

les touristes dans le viseur également

Sont concernées également les cigarettes électroniques. Et les locaux ne sont pas les seuls impactés, les touristes qui viennent sur le sol de l’archipel indien doivent également se plier à cette règle.

La sanction en cas de vente de tabac à un mineur est passible d’une amende de 2.700 euros ainsi que l’utilisation de cigarettes électroniques sanctionnées à hauteur de 320 euros.

Un texte similaire a été proposé au Royaume-Uni. Le 1er avril 2025, la Chambre des communes a validé ce projet de loi qui interdirait à toutes personnes nées après 2009 d’acheter ou de consommer du tabac, et ce même à leur majorité.

Cependant, le site du parlement indique que le projet est toujours examiné à la Chambre des Lords.