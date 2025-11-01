Meurtre de Charlie Kirk : la veuve de l’influenceur conservateur confie avoir perdu «le courage de dormir dans sa propre chambre»

Sept semaines après le meurtre de l’influenceur conservateur Charlie Kirk, sa femme s’est confiée sur sa vie personnelle lors d’un discours prononcé mercredi 29 octobre à l’université du Mississippi.

Une perte douloureuse. Erika Kirk, veuve de l’influenceur conservateur Charlie Kirk, abattu le 10 septembre dernier lors d'une conférence à l'Université de Utah Valley, s’est confiée sur sa vie personnelle lors d'un discours prononcé mercredi à l'Université du Mississippi. Sa prise de parole est survenue à l'occasion d'un événement organisé par l'association Turning Point USA, relayé par Fox News.

Erika a expliqué à l'assemblée d'Ole Miss qu'elle avait perdu son «meilleur ami» sept semaines auparavant, et qu'elle n'avait pas eu «le courage de dormir dans leur chambre» plusieurs semaines après la fusillade. Elle a confié éviter cette pièce chaque fois qu'elle rentrait chez elle.

Erika a finalement trouvé la force de retourner dans sa chambre et a raconté qu'elle avait dormi du côté de son défunt mari la première nuit qu'elle y a passée.

Nouvelle PDG de Turning Point USA

Elle a remercié les étudiants présents à l'événement et a déclaré que leur engagement au sein de Turning Point USA lui donnait le sentiment d'être «profondément liée» à son mari.

Erika, maman de deux enfants, est devenue PDG de Turning Point USA après la mort de Charlie, se consacrant à la poursuite du projet de son défunt mari. L’organisme a pour mission de «identifier, éduquer, former et organiser les étudiants afin de promouvoir les principes de liberté, de marchés libres et d’un gouvernement limité».