«Personne ne devrait avoir faim» : 42 millions d’Américains risquent d'être privés de bons alimentaires à cause du «shutdown»

Après quatre semaines de blocage, le gel du budget au Congrès américain se répercute de plus en plus sur la vie des citoyens. Dès ce 1er novembre, les bons alimentaires de plus de 40 millions de personnes vont être pris en charge par des fonds d'urgence.

Si les députés ne s’accordent pas, des millions d'Américains pourraient connaître de grandes difficultés pour se nourrir. Depuis plus d’un mois, les États-Unis sont dans une paralysie budgétaire qui mène à présent au sursis des bons alimentaires, un programme né il y a plus de soixante ans.

Donald Trump s’est, lui-même, dit prêt à financer le programme alimentaire via un message posté sur son réseau Truth Social : «Je ne veux pas que les Américains aient faim (...) Si le tribunal nous donne les directives juridiques appropriées, ce sera MON HONNEUR de fournir le financement.»

En effet, depuis quelques heures, l’aide alimentaire, qui bénéficie à 42 millions de personnes, devait être gelée suite au «shutdown» qui touche la première puissance mondiale. Cependant, un juge fédéral a ordonné en dernier recours au gouvernement d'utiliser des fonds d'urgence afin de continuer ses versements au programme SNAP. Depuis un mois, les Républicains et les Démocrates n’arrivent pas à s’accorder sur un budget.

Et cette paralysie s'étend à de nombreux domaines. Ces dernières semaines, 1,4 millions de fonctionnaires ont été mis au chômage technique, le trafic aérien a été fortement perturbé et les parcs nationaux ont fermé. Cette fois-ci, la menace qui pèsent sur les citoyens concerne leurs cadis de courses.

100 milliards de dollars de l’état

Et les associations alertent. Vendredi 31 octobre, des syndicats de fonctionnaires et organisations de la société civile se sont mobilisés à Washington. «Personne ne devrait avoir faim. Nourrissez les gens», est-il écrit sur une banderole. Plusieurs personnes ont apporté des provisions aux banques alimentaires, mais cela reste minime face aux besoins nécessaires. Les dons privés ne pallient pas le budget de l’État.

SNAP, le programme alimentaire américain, a été créé en 1964 et généralisé dix ans plus tard. Cette aide représente 9 % des courses alimentaires nationales. À ce jour, c’est un Américain sur huit qui en bénéficie chaque mois sous conditions de ressources.

À l’image d’une carte bancaire, cette carte est automatiquement rechargée le premier du mois à hauteur de 6 dollars par jour et par personne dans le foyer.

Dans la même lignée, le programme de santé Obama Care est en danger. Ce samedi 1er novembre, les 24 millions d’Américains éligibles à cette aide connaîtront les nouveaux coûts de l’assurance santé, car le gouvernement souhaite mettre fin aux subventions publiques pour ce programme.