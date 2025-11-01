Proche-Orient : les trois dépouilles reçues de Gaza ne sont pas celles d'otages, annonce l'armée israélienne

Trois corps non identifiés avaient été remis vendredi à l’armée israélienne via la Croix-Rouge. Ce samedi, un porte-parole de Tsahal a affirmé que ce ne sont pas les dépouilles d'otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas.

L’armée israélienne a indiqué ce samedi 1er novembre que les trois corps reçus de Gaza n'étaient pas ceux d’otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas. La veille au soir, Tsahal annonçait avoir reçu trois corps non identifiés en provenance de Gaza par l’intermédiaire de la Croix-Rouge (CICR) en précisant : «D’après nos renseignements, nous ne pensons pas qu’il s’agisse de corps d’otages».

Les dépouilles ont été identifiées par un laboratoire médico-légal.

Des retards dans la restitution des otages

Depuis le début de la trêve négociée avec Israël, le Hamas a restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu’il avait accepté de remettre, en plus des trois corps reçus ce vendredi.

Pour l'heure, Israël reproche toujours au Hamas de ne pas respecter les délais fixés par l’accord, accusant le groupe d’agir trop lentement. De son côté, le Hamas affirme avoir besoin de temps pour retrouver les corps ensevelis sous les ruines de Gaza.