Shein épinglé pour des ventes de poupées à caractère pédopornographique

La DGCCRF a signalé à la justice la vente sur Shein de poupées sexuelles à apparence enfantine, jugées pédopornographiques. Le site a retiré les produits incriminés et ouvert une enquête interne, tandis que la Répression des fraudes dénonce des manquements graves et répétés.

La Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à apparence enfantine par le géant de l’e-commerce Shein.

Dans un communiqué, elle précise avoir constaté vendredi que «le site de e-commerce Shein commercialisait des poupées sexuelles d’apparence enfantine. Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus». De plus, «aucune mesure de filtrage ne limite efficacement l’accès à ces contenus pornographiques pour des mineurs ou des publics sensibles».

Shein retire les produits et ouvre une enquête interne

Les faits ont été transmis «immédiatement» au parquet de Paris, ainsi qu’à l’Arcom, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. «En accord avec le procureur, un signalement a été fait à la plate-forme lui suggérant de mettre en place rapidement les mesures appropriées», indique la DGCCRF. Ces mesures concernent notamment le retrait des pages incriminées et la suppression de la catégorie de produits en cause.

Shein a réagi dès samedi, affirmant à l’AFP avoir retiré «immédiatement» de sa plateforme les poupées à caractère pédopornographique signalées. Dans une déclaration écrite, le groupe précise : «Notre équipe Marketplace Governance enquête actuellement sur la manière dont ces annonces ont pu contourner nos dispositifs de contrôle, et mène une revue complète afin d’identifier et de retirer tout produit similaire susceptible d’être mis en vente par d’autres vendeurs tiers.»

Des descriptions explicites et une absence de filtrage

Le Parisien rapporte qu’une de ces poupées présentait le corps et les traits d’une fillette tenant un ours en peluche, accompagnée d’un descriptif à caractère sexuel. Mesurant 80 centimètres, ces produits étaient même assortis de commentaires d’acheteurs. «Il faut imaginer qu’un enfant qui navigue sur le site pour chercher une poupée, au hasard des clics, peut tomber sur ces produits», a alerté Alice Vilcot-Dutarte, porte-parole de la DGCCRF, citée par le quotidien.

La Répression des fraudes déplore également l’absence de «mesure de filtrage» efficace pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus de ce type. Elle rappelle que ces signalements visent un site déjà sanctionné pour «pratiques commerciales trompeuses, allégations mensongères et non-conformités».

La DGCCRF souligne que «la diffusion, via un réseau de communications électroniques, de représentations à caractère pédopornographique est passible de peines pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende». Le défaut de filtrage peut, lui, être puni de trois ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Entreprise chinoise devenue incontournable sur le marché mondial de la fast-fashion, Shein fait déjà l’objet de nombreuses critiques pour ses pratiques commerciales, son impact environnemental, ses conditions de production et son arrivée au BHV à Paris.