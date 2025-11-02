Toute l’actu en direct 24h/24
Attaque au couteau dans un train à Londres : la police britannique affirme écarter un motif terroriste «à ce stade»

«A ce stade, rien ne suggère qu'il s'agisse d'un incident terroriste», a déclaré un responsable de la British Transport Police. [JUSTIN TALLIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait au moins dix blessés, dont neuf graves, dans un train près de Cambridge en Angleterre, la police écarte à ce stade un motif «terroriste«. 

La police britannique a affirmé ce dimanche 2 novembre écarter toute motivation terroriste après l'attaque à l'arme blanche qui a fait au moins dix blessés, dont neuf graves, la veille dans un train près de Cambridge en Angleterre, et pour lequel deux suspects ont été arrêtés.

«À ce stade, rien ne suggère qu'il s'agisse d'un incident terroriste», a déclaré un responsable de la British Transport Police, le surintendant John Lovelace lors d'un bref point presse.

La famille royale a publié sur X un message de soutien aux proches des victimes et a remercié les secours britanniques. 

deux hommes dans la trentaine d'origine britannique

Le surintendant a également précisé que les deux personnes interpellées pour «suspicion de tentative de meurtre» à Huntingdon, à environ 120 km au nord de Londres - où le train se rendait -, sont «un homme noir de 32 ans, de nationalité britannique, et un homme de 35 ans, de nationalité britannique et d'origine caribéenne».

Pour l'heure, aucune autre information sur le motif du passage à l'acte n'a été révélée. 

