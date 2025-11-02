Toute l’actu en direct 24h/24
Belgique : de nouveaux survols de drones signalés au-dessus d'une base militaire, une enquête en cours

Des drones suspects ont été signalés vendredi et samedi soir au-dessus de la base aérienne de Kleine-Brogel, dans le nord-est du pays. [Benoit DOPPAGNE/Belga Photo /REUTERS Connect]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Belgique a été touchée par une nouvelle intrusion de drones au-dessus d'une base militaire. Une enquête a été ouverte.

Des drones dans le viseur. Une enquête est en cours en Belgique après de nouveaux survols de drones au-dessus d'une base militaire pendant deux soirs consécutifs, a indiqué dimanche le ministre de la Défense Theo Francken.

Des drones suspects ont été signalés vendredi et samedi soir au-dessus de la base aérienne de Kleine-Brogel, dans le nord-est du pays. Samedi, «il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une mission claire visant Kleine-Brogel», a affirmé Theo Francken sur le réseau social X, mentionnant trois signalements de drones, «de type plus grand» et volant «à plus haute altitude».

«Un hélicoptère de la police et des véhicules de patrouille ont poursuivi un drone, mais ont perdu le contact», a ajouté le ministre belge de la Défense. Une enquête est en cours. «Il est strictement interdit de faire voler des drones au-dessus des quartiers militaires. La Défense doit tout mettre en oeuvre pour abattre ces drones», avait insisté Theo Francken la veille.

contre les drones, un «mur» dans le ciel européen

Début octobre, des drones non identifiés avaient déjà survolé le camp militaire belge d'Elsenborn, situé non loin de la frontière avec l'Allemagne. D'ici à 2027, l'Union européenne veut mettre en place un «mur» antidrones, après une série d'incursions dans le ciel européen. 

En septembre, la réponse de l'OTAN à l'entrée d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien de la Pologne avait mis en évidence les lacunes dans l'arsenal européen. Pour abattre trois de ces engins, l'OTAN avait dû recourir à de coûteux missiles.

Afin de mettre en oeuvre ce nouveau système de défense contre les drones, plus adapté et plus économique, l'UE entend s'appuyer sur l'expérience acquise par l'Ukraine depuis son invasion par l'armée russe en février 2022.

BelgiqueDroneMilitaire

